Enquete A Fazenda 15: quem vai ganhar? Votação atualizada hoje, 21

O segundo colocado ficará com a quantia de R$ 100 mil, enquanto o terceiro no pódio leva para casa o valor de R$ 50 mil.

A transmissão da final acontecerá ao vivo na Record a partir das 22h45min (horário de Brasília). Os participantes enfrentarão a votação do público mais uma vez e o próximo milionário receberá ainda um carro elétrico com o prêmio em dinheiro.

O reality show “ A Fazenda ” termina sua 15ª edição nesta quinta-feira, 21, com os finalistas André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães. Os peões competem pela chance de receber o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 15: votação atualizada da enquete O POVO

A parcial da enquete O POVO de hoje, quinta, 21 de dezembro (21/12), indica a peoa Jaquelline Grohalski como a campeã do reality, com 48,3% dos votos. Em segundo lugar, André Gonçalves desponta com 31,97%.

A ex-atleta Márcia Fu deve alcançar a terceira colocação (16,33%), enquanto WL Guimarães não entra no pódio dos vencedores (3,4%).

A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.

A Fazenda 15: Veja as marcas dos finalistas da 15ª edição



André Gonçalves

O ator André Gonçalves participou de duas Roças, sendo uma cancelada pela expulsão de Rachel Sheherazade. Foi Fazendeiro duas vezes e venceu uma Prova Especial. O peão também causou uma punição para o grupo.

Jaquelline Grohalski

Jaque enfrentou a Roça duas vezes nesta edição e foi Fazendeira três vezes. Ela também foi a finalista que causou mais punições, um total de cinco.



