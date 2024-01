A Fazenda 2023: Veja os eliminados na 1ª Roça dupla da edição

Os peões Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL disputaram a preferência do público e dois deles foram eliminados. Veja quem saiu de A Fazenda

Crédito: Edu Moraes/ Record TV

Na primeira Roça dupla de A Fazenda 15, Radamés e Cezar Black deram adeus ao reality. Os dois foram os menos votados com 9,63% e 14,87% dos votos, respectivamente. Tonzão Chagas e WL Guimarães foram salvos pelo público.

Black foi mandado para a Roça pela Fazendeira da semana, Jaquelline. Já Radamés foi para a berlinda, ao receber mais votos dos peões da sede.

Cezar Black chegou na sede do reality após ser escolhido pelo público no Paiol. Ele recebeu mais votos para ir à sede oficial do programa.