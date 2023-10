Rachel Sheherazade se pronuncia após expulsão da Fazenda: ‘Em paz’

A jornalista Rachel Sheherazade foi desclassificada da competição após se envolver em uma discussão com a influenciadora Jenny Miranda

"Olá, meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo rapidinho pra dizer a vocês que estou bem . Como todos sabem saí d'A Fazenda esta manhã, estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem", iniciou em vídeo publicado na madrugada desta sexta, 20.

Após ser expulsa do reality show A Fazenda , a jornalista Rachel Sheherazade , 50, usou as redes sociais para falar sobre o ocorrido desta quinta-feira, 19. Acusada de agressão contra a participante Jenny Miranda, 36, a peoa disse estar em paz e agradeceu o carinho dos fãs.

A peoa foi desclassificada da competição após se envolver em uma discussão com a influenciadora Jenny Miranda . A ex-apresentadora desrespeitou as regras do programa da Record TV ao colocar a mão no rosto da outra participante. A emissora também cancelou a quarta roça do programa.

"Em breve voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais ainda não posso falar , mas quero deixar vocês bem tranquilos. E a razão principal desse vídeo é agradecer a cada um de vocês, pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que dedicaram e dedicam a mim. Sem vocês eu nada seria”, afirmou.

A jornalista disse ainda que irá explicar com mais detalhes sua saída, mas que pelo contrato assinado com a emissora ainda não pode falar tudo.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", informou a Record para os demais peões em aviso na tarde desta quinta-feira, 19.

"Por conta de uma atitude contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público do programa de hoje", continua o aviso.