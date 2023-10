MC Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa após separação; veja

MC Guimê fez uma tatuagem com o rosto de Lexa no aniversário da cantora em 2022; após separação do casal, o rapper cobriu o desenho

Separados desde setembro, MC Guimê e Lexa estão seguindo com suas vidas de solteiros e atualizando as redes sociais com publicações de suas vidas profissionais e pessoais.

Em uma dessas atualizações, MC Guimê compartilhou o resultado do ajuste de uma tatuagem que fez em fevereiro de 2022. O desenho em questão se trata do rosto de Lexa, sua ex-esposa, que foi feito para homenagear a artista no aniversário de 27 anos.

Na publicação feita nesta terça-feira, 17, Guimê mostra o desenho – que antes era inspirado em uma foto de Lexa no dia do casamento do casal, em 2018 – coberto com boné e uma bandana tampando o nariz e boca.