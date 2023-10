Enquete 'A Fazenda': parcial mostra que Márcia Fu deve se livrar da Roça

Entre Cariúcha, Márcia e Yuri, enquete feita pelo O POVO mostra quem deve permanecer no reality show e se livrar da roça; confira o resultado

Na noite desta quarta-feira, 11, os peões e os telespectadores de A Fazenda saberão quem se livra da próxima Roça. Enquete feita pelo O POVO aponta qual é o participante preferido dos internautas para permanecer no programa.



Em primeiro lugar, ficou a peoa Márcia Fu, com 50% dos votos. Em segundo lugar, o peão Yuri Meirelles, com 37,5%. Já em última posição, está Cariúcha, com 12,5%.

