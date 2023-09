Rachel Sheherazade diz que Bolsonaro ligava para reclamar de matérias

Em conversa com participantes de A Fazenda, Rachel Sherezade relembrou "censura" no SBT durante governo de Jair Bolsonaro Crédito: Leticia Marcianesi/Divulgação

A jornalista Rachel Sheherazade revelou no sábado, 23, aos colegas de confinamento de “A Fazenda” que o ex-presidente Jair Bolsonaro costumava ligar para o SBT para reclamar de reportagens. "O presidente da República liga para o jornal reclamando. O secretário de comunicação do Governo passado ligava para a emissora para dizer o que iria ou não ao ar. Mas a gente vive com a corda no pescoço, né?", disse em conversa com o ator André Gonçalves. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os citados na conversa são o antigo coordenador da Secom, Fabio Wajngarten, e Fábio Faria, genro de Silvio Santos e ex-ministro das Comunicações de Bolsonaro.

Entre 2011 e 2020, ela foi a âncora do principal telejornal do canal SBT, ao lado de grandes nomes do jornalismo. Rachel também colecionou polêmicas por expressar sua opinião ao transmitir as notícias. No ano de 2017, Sheherazade ganhou o Troféu Imprensa e no momento de receber o prêmio, Silvio Santos chamou a atenção da âncora, e disse que não a tinha contratado para dar opiniões, mas sim para ler notícias.



O momento foi visto pelo Ministério Público como um constrangimento do apresentador com a jornalista, e o órgão entrou com uma ação coletiva para que Silvio pagasse uma indenização para Sheherazade. O seu contrato com a emissora acabou em 2020. Atualmente, ela é colunista na revista IstoÉ. Rachel foi casada com o corretor de imóveis Rodrigo Porto, que é pai de seus dois filhos, mas se separou em 2016.