Danielle Winits anuncia separação de André Gonçalves após 7 anos

Danielle e André se conheceram em meados de 2016, após participarem do “ Superchef Celebridades ”, quadro do programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos . Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, explicou.

O casal de atores Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram o fim do casamento após sete anos de relação. A informação foi revelada pela atriz carioca em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 21.

Também ator, André publicou a mesma nota da ex-esposa, em que afirmam que sentiram a “necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa” e que vão seguir “torcendo pela caminhada um do outro”.

