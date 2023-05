A Grande Conquista: como funciona, onde assistir e horário

No reality A Grande Conquista, o público decide quais participantes entram por meio de enquete; confira como funciona a dinâmica, onde assistir e horário

Um novo reality show tem animado as noites dos telespectadores da Record TV. A Grande Conquista, que tem o comando da apresentadora Mariana Rios, começou na última terça-feira, 2, e conta com 16 participantes e uma dinâmica inédita.

Disputando as 10 primeiras vagas do programa, os participantes apresentados buscam a simpatia do público para que possam ir para a mansão. A votação foi aberta e se encerra fechando a primeira fase, na próxima terça-feira, 9 de maio.

A Grande Conquista: como vai funciona o reality show

Nesta temporada, o público é um operador decisivo para definir os participantes. Dividido em duas fases, a primeira conta com a disputa entre 16 participantes, famosos e anônimos, por 10 vagas na casa.

Os seis que não forem escolhidos poderão ter mais uma chance na segunda fase. Ao lado de mais 64 participantes, somando 70 ao todo em uma disputa por 10 lugares na mansão.

Mansão x Vila

A Vila possui três casas. Nela, os participantes terão que encarar alguns perrengues, como falta de camas para todos os integrantes e quantidade de alimentos bem limitada.

Cada casa da “Vila” é representada por uma cor: Laranja, que abriga 32 pessoas e tem apenas 5 camas; Azul, com 22 moradores e somente 7 camas; e a Verde, onde ficam 16 pessoas e 9 camas. Pode esperar que vem treta aí.

A Mansão entra em destaque na última fase já com os 20 participantes definidos, em que todos se encontram e começam a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada por meio de provas e dinâmicas.

A Grande Conquista: horário e onde assistir



O reality é transmitido de segunda a domingo a partir das 22h45min (horário de Brasília), na Record TV e com apresentação de Mariana Rios, direção-geral de Chica Barros e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.

