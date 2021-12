Após eliminação, Dayane diz não se arrepender de ter rasgado jaqueta

Dayane Mello foi eliminada na 11ª roça de "A Fazenda 13". Em entrevista à "Cabine de Descompressão", programa do reality exibido na Internet, a ex-peoa relembrou momentos que viveu dentro do reality, como o corte que fez na jaqueta de Rico, e avaliou sua postura.

"Ele [Rico] testou meu limite, eu tava pra jogar cocô nas botas dele, molhar e cortar as roupas dele inteiras, eu tava ficando louca", declarou. "Hoje, pode ser que ele seja um dos preferidos, mas ali dentro a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente tá muito sensível, no limite da nossa paciência. Eu nunca na vi presenciei e tive esse tipo de atitude com nenhuma pessoa, eu nunca permiti. Ele me peitou em algum momento, eu quase dei um empurrão nele, ele tava me induzindo a fazer alguma coisa", afirmou.

A modelo ainda declarou que não se arrepende de ter cortado a jaqueta e que faria coisa pior se a produção não tivesse chamado sua atenção. "Não me arrependo. Faria tudo de novo. Eu disse que ia cortar todas as roupas dele pra não ter uma pra final", afirmou. "Eu sou louca, não sou normal. Se eu fosse normal, não taria em "A Fazenda 13". Eu tava pra quebrar prato", acrescentou.

"Aí, sabe o que pensei? Que no outro dia ele ia ter de levantar para fazer o cavalo. Eu queria que ele botasse a jaqueta e visse que tava rasgada. Essa foi a intenção. Eu esperava que ele viesse perguntar, mas não aconteceu. Aí, ele pegou a jaqueta e guardou sem querer e ficou por quatro dias debaixo da cadeira", explicou.

Apesar de não ter se arrependido, Dayane foi questionada sobre ter pedido desculpas ainda no reality e explicou que ela e o Rico tinham uma relação de "amor e ódio". "Tinha esse amor e ódio meu e dele. Eu disse pro Rico 'nossa, eu gosto muito desse teu coração'. Eu não sei da história de vida dele, mas ele é muito sensível. Eu acho muito comprovado a nossa essência pelo que a gente passou e algumas reações eu entendo que ele fica louco, e começa a diminuir, machucar, ferir e a gente tá com saudades das nossas famílias. Chega um momento que paciência tem limite", declarou.

