Mileide é chamada de ingrata por Bil Araújo após formação de Roça

Após perder a Prova do Fazendeiro, Bil Araújo foi confirmado na décima Roça de "A Fazenda 13". Em conversa com outros participantes, ele demonstrou estar decepcionado com Mileide Mihaile, que não o salvou na prova do "Resta Um".

"A Mileide [me surpreendeu mais] pela forma da gratidão que acho que ela não teve comigo nesses últimos dias, eu fiquei bastante triste com ela. A gente conversou, eu entendi, mas não tenho amnésia e daqui pra frente eu tô sozinho no jogo", declarou.

Apesar de se sentir solitário no jogo, Bil está confiante em sua leitura e que o público está vendo tudo que acontece. "As pessoas lá dentro têm as prioridades delas. Acho que não tenho as minhas lá, eu não tenho uma pessoa que consiga me salvar em resta um no momento. Não vou pôr minha mão no fogo pela Mileide de novo e vamos ver no que vai dar. Agora é com o público", afirmou.

Após a vitória de MC Gui na Prova do Fazendeiro, Bil está na roça com Gui Araújo e Dayane. O menos votado para permanecer no jogo será eliminado no programa de hoje, quinta-feira, 25 de novembro.

