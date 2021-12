A Fazenda 13: Mileide comenta sobre saúde da mãe sem saber do câncer

Doralice, mãe de Mileide Mihaile, foi diagnosticada com câncer em novembro deste ano, mas escolheu não avisar a filha, que está confinada desde setembro em 'A Fazenda 13'

Mileide Mihaile falou sobre a saúde de sua mãe, Doralice, e a resistência dela de ir ao médico, sem saber do seu diagnóstico de câncer de útero. A conversa aconteceu na manhã de hoje, sexta (03/12), com a peoa Marina Ferrari no confinamento de A Fazenda 13.

A empresária e influencer começou falando que sua mãe é nova com 62 anos, mas não tem vaidade nenhuma e sempre precisa ser 'empurrada' por ela para se cuidar. Marina, por sua vez, respondeu que sua mãe era o oposto, pois era vaidosa até demais. "Mas é melhor, sabia, Marina? Porque vaidade faz ela ir no médico se cuidar. A minha mãe, não. [Ela diz:] 'Não tenho nada, não sinto nada, nem pressão alta eu tenho, pra quê eu vou estar em médico? Médico só presta pra endoidar a gente, acaba aparecendo coisa que não tem", comentou Mileide.

Doralice, mãe de Mileide, foi diagnosticada com câncer de útero em novembro deste ano, mas optou por não avisar a filha, que está confinada no reality show 'A Fazenda 13' desde setembro. De acordo com a assessoria de imprensa da digital influencer, a decisão de não informar a filha partiu de Doralice, para “preservar a intimidade de toda família”.

