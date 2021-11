Mãe de Mileide Mihaile está com câncer e decide não avisar à filha

Doralice Mihaile, mãe da digital influencer Mileide Mihaile, foi diagnosticada com câncer no útero e está em tratamento há algumas semanas no Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. A assessoria de imprensa de Mileide, que está confinada no reality show "A Fazenda 13", decidiu não informar a Record TV e a participante sobre o diagnóstico de Doralice. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Segundo o jornalista, a equipe de Mileide defende que a decisão de continuar ou não no reality não deve partir da participante. Nesta noite, após a divulgação da informação, a assessoria de imprensa da digital influencer afirmou que a decisão de não informar a filha partiu de Doralice, para “preservar a intimidade de toda família”.

“Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa”, diz nota enviada pela equipe de Mileide a Leo Dias. No Instagram oficial da digital influencer, após a divulgação da notícia, Doralice apareceu junto aos netos, mostrando lanches enviados por uma hamburgueria para eles. Ela não comentou sobre as notícias que repercutiram nesta noite.



