Da moda ao forró: mãe de Mileide Mihaile aponta paixões nordestinas da filha

A data de 8 de outubro foi escolhida como o Dia do Nordestino. Para celebrar, a mãe de Mileide Mihaile, participante de A Fazenda 13, deu entrevista exclusiva ao O POVO contando detalhes da vida e o amor da empresária ao Nordeste. Natural de Imperatriz, no Maranhão, Mileide na verdade sempre quis morar no Ceará e sua mãe explica o motivo.

Foi na adolescência que a maranhense já demonstrava seu desejo de morar na Terra da Luz. Aos 16 anos, Mileide veio para o Ceará e começou a trabalhar como dançarina de bandas de forró. “Aqui é a capital do forró, como diz o povo, é onde mais flui esse lado de dançar nas bandas e poder mostrar o trabalho e o potencial nesse sentido", conta Doralice, mãe da empresária.

Mas o amor de Mileide vai além da música e envolve laços sanguíneos, pois o pai da maranhense nasceu no Ceará. “Tenho certeza que nesse sentido ela puxou o sangue do pai dela, que é cearense, pois a Mileide tem uma ligação muito forte com esse lugar”, declara Doralice sobre a admiração e carinho de sua filha pelo local.

A mãe da empresária, que também é maranhense, conta que a família tem muito orgulho em ser nordestina, por ser uma terra de pessoas trabalhadoras, de abraços afetuosos e de uma cultura forte e única. Para eles, o Nordeste, e em especial Fortaleza, é só alegria. “Aqui é tudo maravilhoso, a cidade da luz, do sol, das praias mais exuberantes da face da terra”, descreve Doralice.

Ela ainda conta que Mileide fez questão de levar a cultura nordestina para dentro de “A Fazenda 13” através de produções de moda. O sergipano Luiz Plínio, stylist e amigo pessoal de Mileide, foi responsável pela confecção da mala da peoa para o reality show da RecordTV.

“O vestido que Mileide entrou na Fazenda foi confeccionado em um dia por um estilista sergipano, Divaldo Vianna. Uma força tarefa para conseguir o resultado que nós imaginamos juntos. Inclusive, aguardem por mais peças do nordeste. Mileide ainda vai usar várias durante o confinamento. Ela levou outras marcas regionais, inclusive de Fortaleza, cidade onde a mesma vive”, revela Luiz.

Atualmente, Mileide acumula mais de 4 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram (@mileidemihaile). É influenciadora, empresária e idealizadora do "Bazar Mulher". A maranhense também mãe de Yudhy, fruto do casamento com Wesley Safadão. Segundo Doralice, o filho de Mileide tem aprovado o desempenho da mãe no reality, mas garantiu que tem filtrado o que ele assiste do programa.

