A Fazenda 13: MC Gui é o fazendeiro da semana pela primeira vez

Peão venceu Dayane e Bil Araújo, garantindo o chapéu da semana no reality rural da Record TV em Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 24 de novembro (24/11). Dessa forma, os dois peões estão na Roça desta semana com Gui Araújo em A Fazenda 2021.

MC Gui foi o grande vencedor da Prova do Fazendeiro desta semana em A Fazenda 2021. Com a vitória, o funkeiro escapa da Roça e ganha o maior poder da casa do reality rural. Prova aconteceu hoje, quarta-feira, 24 de novembro (24/11) e a berlinda fica entre Gui Araújo, Dayane Mello e Bil Araújo.

A Prova do Fazendeiro desta semana exigiu dos participantes habilidades como sorte, velocidade e agilidade. Os peões usaram empilhadeira com o intuito de transportar blocos de produtos para completar uma estante e, logo após, usar uma escada para fechar uma cortina de produtos. O primeiro a finalizar a prova ganhou o desafio.

Bil e MC Gui empilharam seus primeiros produtos, enquanto Dayane começou a prova com dificuldades. Enquanto a modelo conseguiu um produto, Bil seguia com três produtos, mas MC Gui obteu vantagem sobre os outros dois concorrentes e garantiu quatro produtos empilhados. Ao conseguir seu quarto produto, Bil também chegou a mesma marca do funkeiro. O ex-BBB chegou a encaixar o quinto e último produto, mas MC Gui conseguiu puxar a tempo a cortina e completou com sucesso a prova, garantindo uma vitória inédita do chapéu de A Fazenda 2021.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Aline Mineiro, que ganhou a Prova de Fogo, ficou com o poder da chama amarela. Ele deu a vermelha para Marina Ferrari. Ambas não puderam revelar o conteúdo dos pergaminhos.

Rico Melquíades, fazendeiro da semana, indicou MC Gui direto para a Roça. Na votação, Gui Araujo e Solange Gomes tiveram cinco votos cada.

Aline, pelo poder da chama amarela, poderia escolher entre anular todos os votos recebidos por um participante, ou imunizar a si mesma e outro peão no Resta Um. Ela decidiu pela segunda opção, mas não pôde revelar o outro participante.

Rico teve o voto de minerva, devido ao empate na votação individual. Ele indicou Gui Araujo para a roça.

Antes de começar o Resta Um, Marina revelou o poder da chama vermelha. Em vez de puxar qualquer peão da baia, Gui Araujo precisou escolher entre três participantes indicados por ela - Dayane, Dynho ou Sthe. Ele decidiu por Dayane.

No Resta Um, Aline salvou a si mesma e a Solange. Bil acabou completando a Roça da semana, e vetou Gui Araujo de participar da prova do Fazendeiro.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Bil, Dayane e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araújo e Victor; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary foi eliminada

Sexta roça: Rico, Tati e MC Gui; Tati foi eliminada

Sétima roça: Erasmo, Rico e Solange; Erasmo foi eliminado

Oitava roça: Sthe, Day e Tiago; Tiago foi eliminado

Nona roça: Aline, Solange e Valentina; Valentina foi eliminada

Décima roça: Dayane, Gui Araújo e Bil Araújo; vote em quem deve ficar

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello



Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araújo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

Nona semana: Rico

Décima semana: Dynho Alves

Décima primeira semana: Aline Mineiro

A Fazenda 2021: o que acontece hoje no reality?



Com a mesma dinâmica das outras edições, A Fazenda 13 contará com a seguinte grade:

Segunda-feira: Prova de Fogo

Prova de Fogo Terça-feira: Votação da Roça

Votação da Roça Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Prova do Fazendeiro Quinta-feira: Dia da Eliminação

Dia da Eliminação Sexta-feira: Festa da Fazenda

Festa da Fazenda Sábado: Melhores momentos da festa

Melhores momentos da festa Domingo: Resumo da semana

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

