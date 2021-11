Orkut de volta? No Twitter, perfil recria comunidades e diverte internautas

Extinta em 2014, a rede social Orkut marcou uma geração e chegou a ter metade do público formado apenas por brasileiros. No Twitter, orkuteiros se divertem recriando as famosas comunidades

'Eu Odeio Acordar Cedo', 'Pareço Metido(a), Mas Sou Legal', 'Eu Abro a Geladeira pra Pensar', 'Lei de Gaga, Que Lei É Essa?'... Quem não se lembra das famosas e engraçadas comunidades do Orkut? Famosa pelos scraps, depoimentos e jogos como Colheita Feliz e Buddy Poke, a rede social foi lançada em 2004 e se tornou uma sensação entre os brasileiros, que ficaram órfãos quando o Google resolveu encerrá-la, em 2014.

Marco dos anos 2000, quando ainda nem se pensava em dancinhas de TikTok, há quem diga que o melhor do Orkut eram as comunidades: nelas, os internautas abusavam da criatividade e se encontravam para criar discussões, formar redes de contato, jogar, compartilhar arquivos e muito mais. O Brasil soube aproveitar isso e a rede chegou a ter 29 milhões de usuários só no país, o que equivale a mais da metade do seu público total.

Comunidades do Orkut

O criador de conteúdo Bruno Predolin, orkuteiro de carteirinha, resolveu relembrar essa saudosa ferramenta e fez uma thread em seu perfil no Twitter para criar comunidades no Orkut como se ele ainda existisse.

“Eu ainda faço uma pausa no 9…” e “Eu sou fã do MC Delano” (com uma imagem da MC Deolane) foram alguns dos tópicos criados por Bruno em seu post, que viralizou e divertiu a web. Veja:

criando comunidades no Orkut como se ele ainda existisse (a thread) pic.twitter.com/C3S2yHhRda — Bruno Predolin (@pagalanxe) November 17, 2021

Quais seriam as comunidades do Orkut em 2021?

O influencer disponibilizou ainda um template para que mais pessoas pudessem criar suas próprias páginas e matar a saudade dessa rede social tão querida, simulando os assuntos que provavelmente seriam comunidades em 2021. E você, de qual comunidade do Orkut faria parte?

