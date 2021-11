Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro hoje, 2/11?

Três dos quatro participantes da Roça desta semana de A Fazenda 2021 terão a chance de participar da Prova do Fazendeiro e escapar da berlinda. Vote na enquete e escolha que participante deve ganhar a Prova do Fazendeiro: Marina, Rico ou Solange? Erasmo foi vetado da atividade e vai direto para votação popular

Após Sthe Matos ganhar a prova do fazendeiro da semana em A Fazenda 2021, a influencer escapou da roça e indicou o peão Rico Melquíades para a Roça de hoje, 2 de novembro (02/11). Os participantes Erasmo, Marina e Solange complementaram a sétima berlinda da edição de 2021 do reality rural da Record TV.

Como Erasmo foi vetado por Marina, última a entrar na roça, os outros peões ganham a chance de escapar da berlinda. Mas apenas um irá ganhar o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 3 de novembro (03/11).

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

Quizmaker

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Tiago Piquilo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com a chama amarela. O cantor entregou a chama vermelha para Erasmo. A fazendeira da semana, Sthe Matos, indicou Rico Melquíades para a berlinda.



Pela chama vermelha, Erasmo poderia trocar quatro integrantes da baia com outros quatro da sede. As escolhas foram de Dayane, Dynho, Mileide e Solange; trocadas por ele próprio, Bil, Gui Araujo e Marina. Os integrantes da baia são imunes na votação individual.



Nesta etapa, Dynho e Solange, com cinco indicações cada, empataram. Sthe precisou decidir, e colocou Solange na roça. Ela puxou Erasmo.

No Resta Um, Tiago revelou o poder da chama amarela: salvar três participantes automaticamente. Ele escolheu a si próprio, Aline e Valentina.

Erasmo iniciou o Resta Um salvando MC Gui. Após todos os peões indicarem quem salvariam, Marina Ferrari foi a última roceira da semana. Ela vetou Erasmo de participar da Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

Na Prova do Fazendeiro desta semana, o objetivo era acertar os produtos diferentes que estavam no painel do Banco Original. O primeiro a acertar todas as placas ganhava o chapéu da semana. Na primeira rodada, todos erraram o alvo e ninguém acertou os blocos. Sthe acertou dois alvos e ganhou vantagem entre MC Gui e Tati Quebra Barraco.

Por bastante tempo, os cantores ficaram sem acertar os alvos por muito tempo. Tati chegou a acertar um alvo e MC Gui acertou três dos cinco blocos, mas a grande diferença de tempo entre os acertos que garantiu a vitória de Sthe na Prova do Fazendeiro desta semana em A Fazenda 2021. Durante a formação da Roça, Sthe Matos foi a participante que sobrou no resta um e caiu na Roça. É a primeira vez da influencer com o chapéu do reality rural da Record TV.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araujo e Victor Pecoraro; Victor foi eliminado.

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary Bottino foi eliminada.

Sexta roça: MC Gui, Rico e Tati Quebra Barraco; Tati foi eliminada.

A FAZENDA 2021: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Tags