Gui Araújo usa depressão de Valentina como argumento durante discussão

Gui Araújo se envolveu em mais uma polêmica durante o "Jogo da Discórdia" de "A Fazenda 13", exibido no último domingo, 31 de outubro. Ao discutir com Valentina, o peão usou a depressão da participante como argumento para ela parar de falar.

Durante a dinâmica, Gui Araújo criticou Marina Ferrari e Valentina defendeu a peoa. "Parabéns, você é fod* no teu discurso. Humilha mais a Marina, humilha", disse. "Já já te chamam no closet", falou Gui Araújo, referindo-se ao contato que a peoa tem com a produção para pegar os remédios que usa no tratamento para depressão.

Sobre o assunto Erasmo revela que contratou equipe de redes sociais da Juliette

Rico lamenta falta de convite do 'BBB' aos ex-peões de 'A Fazenda'

Rico chora com medo de ser eliminado na roça: "Eles são fortes"

A Fazenda 13: Tati Quebra Barraco é eliminada do reality

Thomaz Costa exibe fogos de artifício para MC Gui e relata tiros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que? Você tá usando um problema meu contra mim?... É pra vocês verem nível desse garoto… Fala que eu vou no closet ganhar remédio? Era tudo o que eu precisava. Vai falar do closet, vai pra put* que te pariu", rebateu a peoa.

"Uma pessoa que usa da sua doença aqui, que é a depressão, para te humilhar aqui... não precisa falar mais nada. O que ele falou? Vai para o closet. Por que? Porque ele sabe que eu tomo remédio. Você é baixo Guilherme", completou.

Após a dinâmica, Aline Mineiro chegou a questionar Gui Araújo sobre o motivo de ter citado o closet. Ele não respondeu e perguntou para Rico o porquê de ter falado o mesmo em outra ocasião, numa tentativa de justificar que a participante vai sempre lá.

A @valentina_real não gostou nada do comentário que o @guiaraujo13 fez sobre ela e brigou com o peão por isso.



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/H3td1Klfvn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2021

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags