Erasmo revela que contratou equipe de redes sociais da Juliette

Durante uma conversa com os peões de "A Fazenda 12", Erasmo Viana revelou que contratou a mesma equipe de Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 2021, para cuidar de suas redes sociais. Segundo o empresário, o time é composto por quinze pessoas e ele está pagando R$30 mil reais mensais para o gerenciamento.

"Eu fiz um investimento, tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora, 24h. Dei todo meu cachê e ainda paguei mais para as pessoas cuidarem de mim durante esses três meses. Peguei toda a equipe que cuidou da Juliette, que fez a Juliette. Cara, estou pagando R$ 30 mil por mês, R$ 90 mil só para a galera cuidar de mim. Eu fiz um trabalho fod**", disse aos colegas de confinamento.

Erasmo já se envolveu em polêmicas em "A Fazenda", sendo chamado de machista pelas peoas e acusado de traição pela ex-esposa Gabriela Pugliese, depois de mentir no reality sobre o motivo que levou ao fim do casamento. Apesar disso, ele afirmou que passou por uma preparação para entrar no programa.

"Eu me preparei sobre machismo, racismo, capaticismo, sobre LGBT, conversei, debati várias coisas, me preparei, só que aqui muda tudo. Quando você entra aqui é diferente, porque você conhece as pessoas, as personalidades. Uma coisa que desperta um lado em mim não muito bom é a competitividade, eu sou muito competitivo e, pelo fato de ser muito competitivo, às vezes eu posso ser grosso", declarou.

