Rico lamenta falta de convite do 'BBB' aos ex-peões de 'A Fazenda'

O participante de "A Fazenda 13" fala sobre ir ao Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo, após participação no programa da Record TV

Na madrugada da terça-feira, 26, o humorista Rico Melquiades, o cantor Tiago Piquilo e a ex-assistente de palco Valentina Francavilla falaram sobre outros realities shows de confinamento como “Big Brother Brasil” (Rede Globo) e “De Férias com o Ex” (MTV). Rico lamentou que o programa da Rede Globo não convida ex-peões de “A Fazenda” para compor o elenco.

Valentina inicia o assunto perguntando para Tiago se ele assistia “De Férias com o Ex”, programa da MTV, e o peão responde que “via flashes do que o pessoal postava na internet”. O cantor sertanejo revela ser fã de "A Fazenda" e "BBB", mas tem uma preferência pelo programa da Record TV devido a formação da roça - em que só os alvos da roça podem voltar como o fazendeiro da semana.

Rico Melquiades entrou no assunto sobre programas de entretenimento e lamentou que os participantes de “A Fazenda” não sejam convidados para o “Big Brother Brasil”. “Quem vem pra cá nunca vai pra lá, sabia?”, afirma o humorista. Valentina opina que a produção do programa da Rede Globo está acompanhando os participantes desta edição de “A Fazenda” e Tiago diz que “isso pode ser quebrado”.

O humorista lamenta ainda que “Quem vem pra cá não é convidado pra lá", mas a ex-assistente de palco encerra o assunto dizendo que todos estavam sendo vistos pela produção do reality. O elenco de “A Fazenda 13” tem a participação do ex-BBB da edição 21, Bil Araújo, mas o programa da Rede Globo nunca contou com a presença de ex-peões entre os seus participantes.



