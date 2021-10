Thomaz Costa exibe fogos de artifício para MC Gui e relata tiros

Um grupo de pessoas se reuniu do lado de fora da fazenda para celebrar a continuação de MC Gui no reality show

Enquanto foi anunciado a permanência de MC Gui em "A Fazenda 13" na edição de ontem, quinta-feira, 28 de outubro, um grupo estava do lado de fora da fazenda, em Itapecerica da Serra, São Paulo, para celebrar a notícia. Entre eles estava Thomaz Costa, ator de "Carrossel", que registrou o momento. Porém, Thomaz afirma ter ouvido tiros, numa tentativa de dispersar a festa.

Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e MC Gui estavam na roça. Rico permaneceu com 63,81% dos votos, enquanto MC Gui levou 20,41%. Tati foi a menos votada para ficar no reality, com 15,78% dos votos, e foi eliminada na última noite. Ao lado dos amigos, Thomaz Costa celebrou a permanência de MC Gui e compartilhou nos stories do Instagram vídeos de fogos de artifício para o amigo.

Sobre o assunto Efeito Juliette? Mileide é apontada como favorita de "A Fazenda 13"

Erasmo revela que contratou equipe de redes sociais da Juliette

Rico lamenta falta de convite do 'BBB' aos ex-peões de 'A Fazenda'

A Fazenda 13: Tati Quebra Barraco é eliminada do reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"MC Gui, você merece, irmão. Feliz demais por você", escreveu em um dos vídeos. Ele também contou que fez uma vaquinha para que os artefatos explosivos pudessem ser comprados. "Feliz que nossa vaquinha, nossos fogos deram certo! MC Gui, te amo, irmão!", escreveu em outra publicação.

Mas após filmar as celebrações, o ator afirmou que ouviu o barulho de tiros, sem explicar quem teria atirado. "Eles deram até tiro. Ainda bem que todo mundo pulou no mato", declarou. Após a confusão, ele afirmou que não tinha nada a ver com a comemoração e foi apenas filmar. "Rapaziada, só fui pra filmar. Foi tudo esses loucos aí. Tenho culpa de nada. Foi esses loucos aí", disse.

Enquanto o programa ainda estava no ar, a apresentadora Adriane Galisteu se pronunciou. "Eita, fogos! Temos! [...] Deixa eu deixar claro que esses fogos não têm nada a ver com a produção de 'A Fazenda', com a direção de 'A Fazenda'. Quero deixar isso muito claro", disse, mas não mencionou os tiros. Já Lucas Selfie, ex-participante do programa e apresentador da "Live do Eliminado" e "Cabine de Descompressão", lamentou os rojões por conta dos animais. "Muuuuuitos fogos aqui. Dó dos bichin", escreveu no Twitter.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags