Rico chora com medo de ser eliminado na roça: "Eles são fortes"

Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e MC Gui estão na roça desta semana em "A Fazenda 13" e o alagoano demonstrou preocupação em disputar com os dois artistas. Ele se isolou no quarto e caiu no choro, temendo ser eliminado do reality.

As amigas do peão, Dayane Mello, Valentina Francavilla e Aline Mineiro, foram até ele e o consolaram, além de pedir para que suas torcidas o ajudem a permanecer no programa.

"Filho, cai, não. Não é o momento. Você tá doido?", disse Aline. "Eles são fortes", rebateu Rico. "Amigo, você não sabe como está lá fora. São duas pessoas que ficam. Pelo amor de Deus, se você não tiver confiança em você e acreditar nas pessoas que estão te assistindo, não vai dar certo. Não vai aparecer chorando", declarou a ex-panicat.

"Confia em você, por favor. Não chora. Vai dar tudo certo. Quando eu não fui, você não disse que não ia dar tudo certo? Que desconfiança é essa? Porr*, olha o quanto de roça você escapou!", insistiu Aline. "O pessoal vai me tirar, você vai ver!", continuou Rico.

Esta é a sexta roça do programa. MC Gui foi indicado por Bil Araújo, o fazendeiro da semana. Rico e Solange ficaram empatados pelos votos da casa e Bil ficou responsável por escolher um dos dois, optando por Rico. Foi então que o humorista puxou sua rival, Tati, para a berlinda.

