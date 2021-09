Enquete A Fazenda 2021: parcial aponta quem deve ganhar Prova do Fazendeiro

Bil, Dayane e Gui Araújo irão participar da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 29 de setembro (29/09). Veja o favorito do público na enquete para ganhar o chapéu do reality rural da Record TV

Em A Fazenda 2021, parcial da enquete do O POVO de hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/09), aponta que o participante Bil Araújo é o favorito para ganhar a Prova do Fazendeiro. Arcrebiano segue na frente com cerca de 59% do voto do público, enquanto 31% querem Dayane e 10,4% querem Gui Araújo com o poder máximo da casa.

Em busca do chapéu do reality rural da Record TV, Dayane Mello e Gui Araújo também participarão da prova na noite de hoje. O terceiro fazendeiro será conhecido na noite desta quarta-feira, a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Após Erika Schneider ganhar a prova do fazendeiro em A Fazenda 2021, a dançarina escapou da roça e indicou o peão Mussunzinho para a roça desta semana. Bil e Gui Araújo foram para a berlinda pela casa, enquanto Dayane foi puxada da baia pelo ex-BBB. Como Mussunzinho foi vetado de participar da disputa, restam os três participantes brigarem pelo poder. Quem ganhar o chapéu estará fora da Roça e indicará outro colega da casa para a berlinda na próxima terça-feira, 5 de outubro (05/10).

Enquete A Fazenda: vote em quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro e veja parcial

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro? Dayane Bil Gui Araújo









* Resultado da enquete não interfere no reality da Record TV

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

A segunda Prova do Fazendeiro que consagrou Erika com o chapéu exigiu habilidade e resistência das participantes. Ganhava a prova quem preenchesse primeiro o painel com a palavra "FAZENDEIRO" com areia enquanto uma bolinha descesse por uma estrutura.

Solange chegou a perder a bolinha por duas vezes, o que atrasou seu desempenho no decorrer da prova e, consequentemente, a garantiu na primeira berlinda da A Fazenda 2021. A disputa ficou entre Liziane e Erika, com a ex-bailarina do Faustão sendo a vitoriosa até o momento. Galisteu chegou a chamar a atenção de Liz, informando que a letra "I" da participante faltava areia. Erika também foi alertada a preencher a letra "Z" de seu painel.

A peoa chegou a bater o sino e comemorar, mas Galisteu alertou que a produção de prova percebeu erros. Mesmo assim, o resultado foi reavaliado e foi considerado válido, garantindo o chapéu para a participante.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

A fazendeira da semana, Erika, indicou Mussunzinho direto à roça. A peoa justificou a escolha diante das falas consideradas machistas disparadas pelo ator contra a ex-dançarina do Faustão. Hoje, todos puderam votar. Rico recebeu votos da casa dos participantes, dentre eles Mileide, Tiago e Bil. Lista com quem votou em quem pode ser conferida abaixo.

Dois poderes foram utilizados na noite de hoje: a chama dourada ficou na posse de Rico. "O dono desse poder deve repassar os votos que um peão recebeu para outro. Ele pode repassar os votos dele mesmo se ele quiser", dizia o envelope. Rico então repassou seus sete votos para Bil Araújo, que votou no ex-De Férias com o Ex. O ex-BBB ficou, então, com oito votos e foi direto para a berlinda

O segundo poder, da chama vermelha, ficou sob posse de Marina: "O dono desse poder vetará um dos quatro roceiros para a prova do fazendeiro". A peoa então vetou Mussunzinho, indicado por Erika. O ator foi direto para o voto popular e não poderá participar da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira. Dos participantes da Baia, Bil puxou a peoa Dayane Mello e o Resta Um definiu o quarto e último roceiro da noite: ficando como o último da casa, Gui Araújo fechou a segunda roça da edição de 2021 de A Fazenda.

Roça A Fazenda 13: quem votou em quem?

Erika indicou Mussunzinho

indicou Tiago votou em Rico

votou em Bil votou em Rico

votou em Mileide votou em Rico

votou em Marina votou em Erasmo

votou em Erasmo votou em Aline

votou em Dynho votou em Aline

votou em MC Gui votou em Rico

votou em Tati Quebra Barraco votou em Rico



votou em Rico votou em Erasmo



votou em Aline votou em Erasmo

votou em Solange votou em Valentina

votou em Dayane votou em Bil



votou em Victor votou em Rico

votou em Mussunzinho votou em Rico



votou em Valentina votou em MC Gui

votou em Gui Araújo votou em Erasmo

Roça A Fazenda 13: quem salvou quem no Resta Um?

Aline salvou Rico

salvou Rico salvou Marina

salvou Marina salvou Mileide

salvou Mileide salvou Sthe

salvou Sthe salvou Victor

salvou Victor salvou Erasmo

salvou Erasmo salvou MC Gui

salvou MC Gui salvou Tati

salvou Tati salvou Solange

salvou Solange salvou Tiago

salvou Tiago salvou Valentina

salvou Valentina salvou Dynho; Gui Araújo sobrou e foi o quarto roceiro escolhido.



Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

A FAZENDA 2021: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

