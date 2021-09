Theo Becker, vilão de "A Fazenda", revela ter inventado personagem

O ator Theo Becker participou da primeira edição de "A Fazenda" e ficou marcado como o vilão da edição. O estilo "bad boy", a bandana na cabeça e até mesmo as brigas renderam um convite para que o participante voltasse na quinta edição como uma visita surpresa. Mas o artista revelou que tinha vivido um personagem combinado com a Record.

A ideia de criar uma figura para o reality partiu de Theo, mas com o apoio da Record, que havia prometido a ele novos papéis em novelas após o programa. Durante sua participação, o ex-peão acreditava que o público sabia se tratar de um personagem, mas soube apenas ao sair que não tinha agradado os telespectadores.

O "acordo" feito com a emissora não se concretizou. Ouviu do diretores do canal que estava "queimado" e não conseguiria voltar a trabalhar na televisão. Já no círculo de amizades, algumas pessoas fingiram não conhecer o ator e evitavam encontros.

"Pensei a minha vida inteira em processar a Record. Eles queriam um nome para o reality, me chamaram, pediram para seguir no personagem inventado, e nunca mais me deram uma oportunidade. Nunca quiseram que eu contasse que tudo aquilo era uma brincadeira. Me abafaram. Fiz a eles a promessa de permanecer com a bandana na cabeça por mais um ano, seguir a linha 'bad boy', rebelde, e nada disso adiantou. Nunca voltei a fazer novelas", desabafou em entrevista para a Uol.

"Achava que o público assistia 24 horas. Eu falava para as câmeras, para os diretores, e avisava: 'Olha, eu não sou vilão, ok?' Mas eles não exibiram nada disso. Não sou aquele vilão e nem violento. O que eu fiz lá dentro era um personagem inspirado em Kurt Cobain, só que drogado, em abstinência de heroína. Minhas frases eram todas criadas, pensadas, e por dentro eu ficava rindo. Sou ator e só criei um personagem, e inventaram que ele era o vilão", declarou.

Apesar da revolta, Theo afirma que atualmente não pretende entrar na justiça contra a Record. "Acredito que Deus tem uma vitória muito maior para mim, e que posso correr atrás. Vou destruir muita gente poderosa se entrar na Justiça. Quero ganhar de outro jeito", afirmou.

