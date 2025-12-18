Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pavê red velvet com panetone: sobremesa MasterChef para o Natal

Pavê red velvet com panetone: uma sobremesa MasterChef para o Natal

Receita feita pela atriz Julianne Trevisol foi destaque em episódio do MasterChef Celebridades. Saiba como fazer para a ceia de Natal
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

É possível fazer pavê com panetone? A dúvida foi respondida no quarto episódio do MasterChef Celebridades, que colocou os famosos para criarem um pavê com a clássica sobremesa natalina. Quem venceu a prova de eliminação foi a atriz Julianne Trevisol, destaque por fazer um pavê de red velvet com chocolate branco e frutas vermelhas.

Em sua receita, Julianne usou geleia de frutas vermelhas e creme de mascarpone e chocolate branco. A atriz ainda regou as fatias de panetone com uma calda de baunilha e licor de cerejas. 

Para quem não gosta de sobremesas como chocolate, essa é uma opção de como aproveitar um panetone comprado no mercado ou que foi presente da firma.

A seguir, saiba como preparar um pavê de red velvet com panetone:

Pavê red velvet com panetone: Confira a receita

Ingredientes

Geleia de frutas vermelhas

  • 200 gramas de frutas vermelhas congeladas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar refinado
  • 1 limão
  • 50 mL de água

Creme de mascarpone com chocolate branco

  • 300 gramas de chocolate branco
  • 150 mL de creme de leite fresco (para aquecer e montar a ganache)
  • 375 gramas de queijo mascarpone
  • 300 mL de creme de leite fresco para bater até virar chantilly
  • 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Calda para regar

  • 250 mL de leite
  • 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
  • 2 cálices de licor de cereja divididos em duas partes
  • 5 gotas de corante vermelho
  • Cobertura de ganache
  • 200 gramas de chocolate branco
  • 100 mL de creme de leite fresco

Cobertura de chantilly

  • 500 mL de creme de leite fresco
  • 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Montagem

  • 1 panetone
  • Frutas vermelhas variadas para decorar

Modo de preparo

Geleia de frutas vermelhas:

  1. Em uma panela, adicione as frutas vermelhas congeladas, o suco do limão, o açúcar refinado e a água
  2. Leve ao fogo médio e deixe reduzir até obter consistência de geleia
  3. Reserve na geladeira até esfriar completamente

Creme de mascarpone com chocolate branco:

  1. Derreta o chocolate branco
  2. Aqueça levemente 150ml de creme de leite fresco (não deixe ferver) e misture ao chocolate derretido até formar uma ganache lisa
  3. Incorpore o mascarpone a essa ganache e use um mixer para bater até ficar um creme aveludado e homogêneo
  4. Reserve na geladeira
  5. Em uma batedeira, bata 300ml de creme de leite fresco com o açúcar de confeiteiro até atingir o ponto de chantili
  6. Misture delicadamente o chantilly ao creme de mascarpone, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder o ar
  7. Reserve

Calda para regar:

  1. Misture o leite, o extrato de baunilha, metade do licor de cereja e o corante
  2. Reserve

Cobertura de ganache:

  1. Derreta o chocolate branco e misture ao creme de leite fresco morno
  2. Espere esfriar

Cobertura de chantili:

  1. Bata o restante do creme de leite com o açúcar de confeiteiro até ficar firme

Montagem:

  1. Corte o panetone em fatias de 1 centímetro
  2. Em uma travessa, faça uma camada de creme na base e adicione uma camada de panetone umedecido com a calda
  3. Espalhe parte da geleia de frutas vermelhas sobre o panetone e, depois, cubra com o creme de mascarpone
  4. Faça uma segunda camada de panetone, desta vez regando-o com o licor
  5. Cubra com a cobertura de ganache e, em seguida, com a cobertura de chantili
  6. Decore com frutas vermelhas frescas

