Pavê red velvet com panetone: sobremesa MasterChef para o Natal

Pavê red velvet com panetone: uma sobremesa MasterChef para o NatalReceita feita pela atriz Julianne Trevisol foi destaque em episódio do MasterChef Celebridades. Saiba como fazer para a ceia de Natal
É possível fazer pavê com panetone? A dúvida foi respondida no quarto episódio do MasterChef Celebridades, que colocou os famosos para criarem um pavê com a clássica sobremesa natalina. Quem venceu a prova de eliminação foi a atriz Julianne Trevisol, destaque por fazer um pavê de red velvet com chocolate branco e frutas vermelhas.
Em sua receita, Julianne usou geleia de frutas vermelhas e creme de mascarpone e chocolate branco. A atriz ainda regou as fatias de panetone com uma calda de baunilha e licor de cerejas.
Para quem não gosta de sobremesas como chocolate, essa é uma opção de como aproveitar um panetone comprado no mercado ou que foi presente da firma.
A seguir, saiba como preparar um pavê de red velvet com panetone:
Pavê red velvet com panetone: Confira a receita
Ingredientes
Geleia de frutas vermelhas
- 200 gramas de frutas vermelhas congeladas
- 3 colheres (sopa) de açúcar refinado
- 1 limão
- 50 mL de água
Creme de mascarpone com chocolate branco
- 300 gramas de chocolate branco
- 150 mL de creme de leite fresco (para aquecer e montar a ganache)
- 375 gramas de queijo mascarpone
- 300 mL de creme de leite fresco para bater até virar chantilly
- 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
Calda para regar
- 250 mL de leite
- 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
- 2 cálices de licor de cereja divididos em duas partes
- 5 gotas de corante vermelho
- Cobertura de ganache
- 200 gramas de chocolate branco
- 100 mL de creme de leite fresco
Cobertura de chantilly
- 500 mL de creme de leite fresco
- 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
Montagem
- 1 panetone
- Frutas vermelhas variadas para decorar
Modo de preparo
Geleia de frutas vermelhas:
- Em uma panela, adicione as frutas vermelhas congeladas, o suco do limão, o açúcar refinado e a água
- Leve ao fogo médio e deixe reduzir até obter consistência de geleia
- Reserve na geladeira até esfriar completamente
Creme de mascarpone com chocolate branco:
- Derreta o chocolate branco
- Aqueça levemente 150ml de creme de leite fresco (não deixe ferver) e misture ao chocolate derretido até formar uma ganache lisa
- Incorpore o mascarpone a essa ganache e use um mixer para bater até ficar um creme aveludado e homogêneo
- Reserve na geladeira
- Em uma batedeira, bata 300ml de creme de leite fresco com o açúcar de confeiteiro até atingir o ponto de chantili
- Misture delicadamente o chantilly ao creme de mascarpone, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder o ar
- Reserve
Calda para regar:
- Misture o leite, o extrato de baunilha, metade do licor de cereja e o corante
- Reserve
Cobertura de ganache:
- Derreta o chocolate branco e misture ao creme de leite fresco morno
- Espere esfriar
Cobertura de chantili:
- Bata o restante do creme de leite com o açúcar de confeiteiro até ficar firme
Montagem:
- Corte o panetone em fatias de 1 centímetro
- Em uma travessa, faça uma camada de creme na base e adicione uma camada de panetone umedecido com a calda
- Espalhe parte da geleia de frutas vermelhas sobre o panetone e, depois, cubra com o creme de mascarpone
- Faça uma segunda camada de panetone, desta vez regando-o com o licor
- Cubra com a cobertura de ganache e, em seguida, com a cobertura de chantili
- Decore com frutas vermelhas frescas