Juliette dá pausa na carreira musical e inicia marca de maquiagem

Juliette Freire resolveu desacelerar. Após um período de edicação ao universo musical, a artista paraibana afirmou que optou por interromper temporariamente a carreira como cantora para reorganizar prioridades e "reencontrar leveza" em sua rotina profissional.
A decisão foi revelada durante participação no podcast Bonita de Pele.
Nas últimas gravações e lançamentos, segundo ela, a relação com a música mudou de forma inesperada.
“Percebi que estava mais tensa do que realizada. A música começou a virar obrigação, e não amor”, comentou ao explicar que sua entrega artística deixou de trazer satisfação.
A ex-BBB destacou que sempre associou a música a afeto e liberdade - sentimentos que já não reconhecia em si.
A artista afirmou que só pretende retomar os projetos musicais quando sentir que recuperou o propósito.
“Quero voltar quando for de verdade, com algo que me faça bem e feliz”, disse. A pausa chega meses após o lançamento de "Risca Faca", em abril, e do álbum colaborativo "São JUão com Dennis" (sic), divulgado em junho.
Juliette e a maquiagem
Enquanto reavalia caminhos, Juliette confirma a expansão para outras frentes profissionais.
A principal delas é o desenvolvimento de sua própria marca de maquiagem, plano que acompanha desde que deixou o Big Brother Brasil, em 2021, mas que só agora ganha forma.
Ela contou que registrou o nome da marca há dois anos e que finalmente assinou o contrato para iniciar a produção, que deve levar entre seis meses e um ano.
Além da nova empreitada no mercado de beleza, Juliette segue focada em campanhas publicitárias e na participação no programa Saia Justa.
A artista também comentou que busca ajustar a carga de trabalho após perceber sinais de exaustão. “Eu estava quase adoecendo de tanto trabalho. É muita reunião, muita burocracia. Estou tentando melhorar”.