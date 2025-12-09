Juliette dá pausa na carreira musical e inicia marca de maquiagem

Juliette repensa rumos e suspende carreira musical / Crédito: Reprodução/ Instagram

Juliette Freire resolveu desacelerar. Após um período de edicação ao universo musical, a artista paraibana afirmou que optou por interromper temporariamente a carreira como cantora para reorganizar prioridades e "reencontrar leveza" em sua rotina profissional. A decisão foi revelada durante participação no podcast Bonita de Pele.



Leia Também | 'Se você não for, só você não vai': relembre meme da Casa de Praia do Paracuru Nas últimas gravações e lançamentos, segundo ela, a relação com a música mudou de forma inesperada. “Percebi que estava mais tensa do que realizada. A música começou a virar obrigação, e não amor”, comentou ao explicar que sua entrega artística deixou de trazer satisfação. A ex-BBB destacou que sempre associou a música a afeto e liberdade - sentimentos que já não reconhecia em si.



A artista afirmou que só pretende retomar os projetos musicais quando sentir que recuperou o propósito. “Quero voltar quando for de verdade, com algo que me faça bem e feliz”, disse. A pausa chega meses após o lançamento de "Risca Faca", em abril, e do álbum colaborativo "São JUão com Dennis" (sic), divulgado em junho. Juliette e a maquiagem Enquanto reavalia caminhos, Juliette confirma a expansão para outras frentes profissionais.