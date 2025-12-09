Stray Kids: fãs realizam evento de Natal dedicado ao grupo de K-pop

Stray Kids: fãs realizam evento de Natal dedicado ao grupo de K-popO grupo de K-pop Stray Kids é destaque em evento de Natal realizado por fãs em Fortaleza
O SKZ Club, evento de fãs do grupo de K-pop Stray Kids, realiza programação de Natal no domingo, 14. A programação ocorre no espaço de eventos do Shopping Benfica e está com venda de ingresso aberta.
Das 13h às 20 horas, ocorrem exibição do show "5 Star Dome Tour in Japan", bate-papo com a influenciadora digital de K-pop Nara Brazil, desfile de SKZOO, workshop de dança e sorteios. O evento também traz lojas com produtos personalizados - como canecas, bolsas e chaveiros.
O SKZ Club é um evento de fãs de Fortaleza que realiza encontros periódicos entre os "Stays", como são chamados os fãs do grupo.
A programação especial de Natal antecede a primeira realização do evento fora do Ceará, marcada para março de 2026.
Stray Kids veio ao Brasil pela primeira vez em 2025 para dois shows da turnê "Dominate", no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sucesso de vendas, o grupo figurou oito vezes no topo da lista Billboard 200.
SKZ Club - Especial de Natal
- Quando: domingo, 14, a partir das 13 horas
- Onde: Shopping Benfica - 2° piso (av. Carapinima, 2200 - Benfica)
- Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 45 (inteira promocional)
- Instagram: @skzclubbrasil