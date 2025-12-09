Stray Kids: fãs realizam evento de Natal dedicado ao grupo de K-pop

O grupo de K-pop Stray Kids é destaque em evento de Natal realizado por fãs em Fortaleza

O SKZ Club, evento de fãs do grupo de K-pop Stray Kids , realiza programação de Natal no domingo, 14. A programação ocorre no espaço de eventos do Shopping Benfica e está com venda de ingresso aberta.

Das 13h às 20 horas, ocorrem exibição do show "5 Star Dome Tour in Japan", bate-papo com a influenciadora digital de K-pop Nara Brazil, desfile de SKZOO, workshop de dança e sorteios. O evento também traz lojas com produtos personalizados - como canecas, bolsas e chaveiros.

O SKZ Club é um evento de fãs de Fortaleza que realiza encontros periódicos entre os "Stays", como são chamados os fãs do grupo.

A programação especial de Natal antecede a primeira realização do evento fora do Ceará, marcada para março de 2026.

