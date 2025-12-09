Festa na Ponte dos Ingleses foi encerrada de forma "preventiva"

Festa eletrônica na Ponte dos Ingleses foi encerrada de forma "tranquila e preventiva", diz empresa organizadoraEvento gratuito na orla de Fortaleza atraiu público acima do estimado; organizadores dizem ter seguido orientações da Prefeitura
A imagem da Ponte dos Ingleses lotada durante um evento de música eletrônica no último domingo, 7, viralizou nas redes sociais e gerou questionamentos sobre segurança e autorização de público.
O encontro, realizado pela WAV Eventos como experiência gratuita de pôr do sol ao som de DJs, precisou ser encerrado cerca de duas horas antes do previsto após ultrapassar o limite de público estabelecido pela Prefeitura de Fortaleza.
Procurada pela rádio O POVO CBN, a Secretaria Regional (SER) 12 confirmou que o evento “não ocorreu conforme o Termo de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU) concedido”, que estipulava público estimado inicial de 200 pessoas, podendo chegar a 700 de forma rotativa.
Segundo o órgão, uma equipe esteve no local e, diante do “descumprimento dos termos pactuados com a empresa organizadora”, dialogou com os responsáveis para que o encerramento fosse antecipado. “O encerramento ocorreu de forma tranquila”, informou o texto.
O uso de espaços públicos para eventos é regulado pelo Código da Cidade de Fortaleza (Lei Complementar nº 270/2023), que define regras para ocupação, operação e emissão de TPUs.
O que diz a WAV Eventos
A assessoria de imprensa da WAV Eventos afirmou ao O POVO que a produtora estruturou a programação com base nos parâmetros definidos pelo município e dimensionou equipe de produção, segurança privada e staff para um cenário compatível com o limite estipulado.
Segundo a empresa, a lotação acima do previsto foi resultado de uma adesão “espontânea e muito acima da expectativa”.
“O que ocorreu no domingo foi reflexo do alcance orgânico do projeto e do interesse crescente pela música eletrônica na cidade”, disse a assessoria em texto enviado ao O POVO.
A empresa relata que o monitoramento foi contínuo durante toda a ação, com equipe de segurança, brigadistas e staff treinado.
Sobre a avaliação de descumprimento do TPU, a WAV Eventos afirmou não haver reconhecido intenção de desrespeitar acordos e que todas as decisões foram tomadas em alinhamento com a Prefeitura.
“A WAV seguiu todas as orientações da Regional 12. A decisão de encerrar antecipadamente foi conjunta, tranquila e preventiva, demonstrando compromisso com segurança, ordem e respeito às diretrizes do poder público”, declarou.
A assessoria também atribui o grande fluxo de pessoas a fatores como clima favorável, horário do pôr do sol, caráter gratuito da ação e o simbolismo da Ponte dos Ingleses: “O volume observado no dia ultrapassou previsões realistas, algo incomum até mesmo para eventos da mesma dimensão na Cidade”.
Nota oficial da WAV Eventos
Em nota oficial enviada à reportagem, a WAV Eventos afirmou que trabalha para democratizar a música eletrônica e promover ocupação qualificada dos espaços públicos.
A empresa reforçou que o encerramento antecipado ocorreu de forma colaborativa com os órgãos públicos e sem intercorrências, e criticou o que chamou de abordagem “especulativa” por parte de alguns veículos.
“A recepção do público demonstrou o potencial cultural e turístico da iniciativa. Agradecemos à Prefeitura de Fortaleza pela parceria e reforçamos que o sucesso e a proporção alcançada serão considerados no planejamento das próximas edições”, diz a nota.
A produtora também destacou estar “comprometida em construir, junto ao poder público e parceiros, experiências cada vez mais estruturadas e seguras”.
Confira a nota completa
"Nós, da WAV Eventos, trabalhamos para criar experiências que valorizem a música eletrônica e promovam vivências de qualidade para o nosso público e para a cena local.
No último domingo,7, realizamos um evento aberto ao público e com entrada gratuita, concebido para proporcionar aos amantes da música eletrônica em Fortaleza a experiência de apreciar o fim de tarde em um dos principais cartões postais da cidade, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Secretaria de Turismo.
O alcance da iniciativa superou as expectativas e atraiu um público acima da capacidade inicialmente prevista. O conteúdo divulgado por alguns veículos, de forma especulativa, não representa com precisão o que ocorreu no último domingo. A decisão pelo encerramento antecipado foi tomada em conjunto com os órgãos públicos, em tempo e de forma colaborativa e responsável, para garantir uma dispersão tranquila do público, o que ocorreu sem qualquer intercorrência.
A WAV & Sunset tem como propósito democratizar a música eletrônica, celebrar o pôr do sol de Fortaleza e incentivar o uso qualificado dos espaços públicos em sintonia com as diretrizes do município. A recepção do público demonstrou o potencial cultural e turístico da iniciativa. Agradecemos à Prefeitura de Fortaleza pela parceria e reforçamos que o sucesso e a proporção alcançada serão considerados no planejamento das próximas edições.
Lamentamos que a abordagem publicada tenha optado por um viés especulativo, quando poderia contribuir para o movimento positivo de ocupação cultural ordenado dos espaços públicos e para o fortalecimento de uma cena musical que faz parte da identidade contemporânea da cidade.
Ficamos felizes que a cidade tenha respondido com entusiasmo quando tem acesso a manifestações artísticas diversas, cuidadosas e gratuitas.
Seguimos confiantes no futuro da cena cultural de Fortaleza e comprometidos em construir, junto ao poder público e aos parceiros, experiências cada vez mais estruturadas, seguras e à altura da energia que a cidade demonstrou neste domingo".
