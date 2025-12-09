Festa na Ponte dos Ingleses foi encerrada de forma "preventiva"

Evento na Ponte dos Ingleses supera público e é encerrado cedo / Crédito: Reprodução/ Instagram

A imagem da Ponte dos Ingleses lotada durante um evento de música eletrônica no último domingo, 7, viralizou nas redes sociais e gerou questionamentos sobre segurança e autorização de público. O encontro, realizado pela WAV Eventos como experiência gratuita de pôr do sol ao som de DJs, precisou ser encerrado cerca de duas horas antes do previsto após ultrapassar o limite de público estabelecido pela Prefeitura de Fortaleza.



Leia Também| Paramount oferece US$ 108 bi pela Warner; ações da empresa sobem 7% Procurada pela rádio O POVO CBN, a Secretaria Regional (SER) 12 confirmou que o evento “não ocorreu conforme o Termo de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU) concedido”, que estipulava público estimado inicial de 200 pessoas, podendo chegar a 700 de forma rotativa. Segundo o órgão, uma equipe esteve no local e, diante do “descumprimento dos termos pactuados com a empresa organizadora”, dialogou com os responsáveis para que o encerramento fosse antecipado. “O encerramento ocorreu de forma tranquila”, informou o texto.

O uso de espaços públicos para eventos é regulado pelo Código da Cidade de Fortaleza (Lei Complementar nº 270/2023), que define regras para ocupação, operação e emissão de TPUs.



O que diz a WAV Eventos

A assessoria de imprensa da WAV Eventos afirmou ao O POVO que a produtora estruturou a programação com base nos parâmetros definidos pelo município e dimensionou equipe de produção, segurança privada e staff para um cenário compatível com o limite estipulado. Segundo a empresa, a lotação acima do previsto foi resultado de uma adesão “espontânea e muito acima da expectativa”.

“O que ocorreu no domingo foi reflexo do alcance orgânico do projeto e do interesse crescente pela música eletrônica na cidade”, disse a assessoria em texto enviado ao O POVO.

A empresa relata que o monitoramento foi contínuo durante toda a ação, com equipe de segurança, brigadistas e staff treinado.

Sobre a avaliação de descumprimento do TPU, a WAV Eventos afirmou não haver reconhecido intenção de desrespeitar acordos e que todas as decisões foram tomadas em alinhamento com a Prefeitura. “A WAV seguiu todas as orientações da Regional 12. A decisão de encerrar antecipadamente foi conjunta, tranquila e preventiva, demonstrando compromisso com segurança, ordem e respeito às diretrizes do poder público”, declarou.