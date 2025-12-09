Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa na Ponte dos Ingleses foi encerrada de forma "preventiva"

Festa eletrônica na Ponte dos Ingleses foi encerrada de forma "tranquila e preventiva", diz empresa organizadora

Evento gratuito na orla de Fortaleza atraiu público acima do estimado; organizadores dizem ter seguido orientações da Prefeitura
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A imagem da Ponte dos Ingleses lotada durante um evento de música eletrônica no último domingo, 7, viralizou nas redes sociais e gerou questionamentos sobre segurança e autorização de público.

O encontro, realizado pela WAV Eventos como experiência gratuita de pôr do sol ao som de DJs, precisou ser encerrado cerca de duas horas antes do previsto após ultrapassar o limite de público estabelecido pela Prefeitura de Fortaleza.

Leia Também| Paramount oferece US$ 108 bi pela Warner; ações da empresa sobem 7%

Procurada pela rádio O POVO CBN, a Secretaria Regional (SER) 12 confirmou que o evento “não ocorreu conforme o Termo de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU) concedido”, que estipulava público estimado inicial de 200 pessoas, podendo chegar a 700 de forma rotativa.

Segundo o órgão, uma equipe esteve no local e, diante do “descumprimento dos termos pactuados com a empresa organizadora”, dialogou com os responsáveis para que o encerramento fosse antecipado. “O encerramento ocorreu de forma tranquila”, informou o texto.

O uso de espaços públicos para eventos é regulado pelo Código da Cidade de Fortaleza (Lei Complementar nº 270/2023), que define regras para ocupação, operação e emissão de TPUs.

O que diz a WAV Eventos

A assessoria de imprensa da WAV Eventos afirmou ao O POVO que a produtora estruturou a programação com base nos parâmetros definidos pelo município e dimensionou equipe de produção, segurança privada e staff para um cenário compatível com o limite estipulado.

Segundo a empresa, a lotação acima do previsto foi resultado de uma adesão “espontânea e muito acima da expectativa”.

“O que ocorreu no domingo foi reflexo do alcance orgânico do projeto e do interesse crescente pela música eletrônica na cidade”, disse a assessoria em texto enviado ao O POVO.

A empresa relata que o monitoramento foi contínuo durante toda a ação, com equipe de segurança, brigadistas e staff treinado.

Sobre a avaliação de descumprimento do TPU, a WAV Eventos afirmou não haver reconhecido intenção de desrespeitar acordos e que todas as decisões foram tomadas em alinhamento com a Prefeitura.

“A WAV seguiu todas as orientações da Regional 12. A decisão de encerrar antecipadamente foi conjunta, tranquila e preventiva, demonstrando compromisso com segurança, ordem e respeito às diretrizes do poder público”, declarou.

A assessoria também atribui o grande fluxo de pessoas a fatores como clima favorável, horário do pôr do sol, caráter gratuito da ação e o simbolismo da Ponte dos Ingleses: “O volume observado no dia ultrapassou previsões realistas, algo incomum até mesmo para eventos da mesma dimensão na Cidade”.

Nota oficial da WAV Eventos

Em nota oficial enviada à reportagem, a WAV Eventos afirmou que trabalha para democratizar a música eletrônica e promover ocupação qualificada dos espaços públicos.

A empresa reforçou que o encerramento antecipado ocorreu de forma colaborativa com os órgãos públicos e sem intercorrências, e criticou o que chamou de abordagem “especulativa” por parte de alguns veículos.

“A recepção do público demonstrou o potencial cultural e turístico da iniciativa. Agradecemos à Prefeitura de Fortaleza pela parceria e reforçamos que o sucesso e a proporção alcançada serão considerados no planejamento das próximas edições”, diz a nota.

A produtora também destacou estar “comprometida em construir, junto ao poder público e parceiros, experiências cada vez mais estruturadas e seguras”.

Confira a nota completa

"Nós, da WAV Eventos, trabalhamos para criar experiências que valorizem a música eletrônica e promovam vivências de qualidade para o nosso público e para a cena local.

No último domingo,7, realizamos um evento aberto ao público e com entrada gratuita, concebido para proporcionar aos amantes da música eletrônica em Fortaleza a experiência de apreciar o fim de tarde em um dos principais cartões postais da cidade, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Secretaria de Turismo.

O alcance da iniciativa superou as expectativas e atraiu um público acima da capacidade inicialmente prevista. O conteúdo divulgado por alguns veículos, de forma especulativa, não representa com precisão o que ocorreu no último domingo. A decisão pelo encerramento antecipado foi tomada em conjunto com os órgãos públicos, em tempo e de forma colaborativa e responsável, para garantir uma dispersão tranquila do público, o que ocorreu sem qualquer intercorrência.

A WAV & Sunset tem como propósito democratizar a música eletrônica, celebrar o pôr do sol de Fortaleza e incentivar o uso qualificado dos espaços públicos em sintonia com as diretrizes do município. A recepção do público demonstrou o potencial cultural e turístico da iniciativa. Agradecemos à Prefeitura de Fortaleza pela parceria e reforçamos que o sucesso e a proporção alcançada serão considerados no planejamento das próximas edições.

Lamentamos que a abordagem publicada tenha optado por um viés especulativo, quando poderia contribuir para o movimento positivo de ocupação cultural ordenado dos espaços públicos e para o fortalecimento de uma cena musical que faz parte da identidade contemporânea da cidade.

Ficamos felizes que a cidade tenha respondido com entusiasmo quando tem acesso a manifestações artísticas diversas, cuidadosas e gratuitas.

Seguimos confiantes no futuro da cena cultural de Fortaleza e comprometidos em construir, junto ao poder público e aos parceiros, experiências cada vez mais estruturadas, seguras e à altura da energia que a cidade demonstrou neste domingo".

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar