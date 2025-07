Rosto de Juliette incha após uso de "esperma de salmão"; substância tem restrições no Brasil

A repercussão em torno da origem do ativo gerou dúvidas e comentários nas redes. Juliette diz que o inchaço foi provocado por outros procedimentos estéticos

A cantora, advogada, maquiadora, influenciadora e ex-BBB Juliette apareceu nas redes sociais com o rosto visivelmente inchado após realizar procedimentos estéticos. Um dos produtos utilizados durante o tratamento foi o PDRN (polidesoxirribonucleotídeo), uma substância extraída do esperma de salmão, que tem sido usada em cosméticos com a promessa de estimular a regeneração da pele.

A repercussão em torno da origem do ativo gerou dúvidas e comentários nas redes sociais. Em resposta, Juliette esclareceu, por meio de vídeos nos stories do Instagram, que não fez aplicações injetáveis com o PDRN.