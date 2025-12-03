Miley Cyrus prepara homenagem para 20 anos de ‘Hannah Montana’A declaração de Miley Cyrus aconteceu durante o tapete vermelho do filme "Avatar: Fogo e Cinzas"
O ano de 2026 tem uma grande efeméride para os jovens dos anos 2000, pois marca os 20 anos de criação do seriado Hannah Montana, produção que projetou a carreira de Miley Cyrus na música.
Em celebração ao marco, a cantora promete “honrar” Hannah Montana em um projeto que ela já elabora. A artista americana disse, em entrevista ao "Good Morning America", durante o tapete vermelho do filme "Avatar: Fogo e Cinzas", que está animada com esse momento.
"Eu estou, definitivamente, dedicando muito do meu tempo para a forma que eu vou honrar a Hannah. É uma celebração muito especial para todos nós, então, estou muito animada para celebrá-la também”.
Hannah Montana: história do seriado
Exibida originalmente entre 2006 e 2011, “Hannah Montana” foi um seriado da Disney Channel que conta a história de uma adolescente de “vida dupla”.
Na escola, é uma adolescente comum (Miley). Pela noite, no entanto, ela se transforma na famosa cantora Hannah Montana. Somente sua família e melhores amigos sabem da "identidade secreta".
A série é apontada até hoje como o maior sucesso adolescente da Disney e derivou até um filme, em 2009. A produção rendeu também oito álbuns e diversas turnês mundiais para Miley Cyrus, que se apresentava como Hannah Montana durante a produção.