Miley Cyrus prepara homenagem para 20 anos de ‘Hannah Montana’ / Crédito: Disney/Reprodução

O ano de 2026 tem uma grande efeméride para os jovens dos anos 2000, pois marca os 20 anos de criação do seriado Hannah Montana, produção que projetou a carreira de Miley Cyrus na música. Leia também | Ex de Miley Cyrus realmente a processou por "Flowers"? Entenda

Em celebração ao marco, a cantora promete “honrar” Hannah Montana em um projeto que ela já elabora. A artista americana disse, em entrevista ao "Good Morning America", durante o tapete vermelho do filme "Avatar: Fogo e Cinzas", que está animada com esse momento. "Eu estou, definitivamente, dedicando muito do meu tempo para a forma que eu vou honrar a Hannah. É uma celebração muito especial para todos nós, então, estou muito animada para celebrá-la também”. Relacionado | Saiba como foi a comemoração de 15 anos de 'Hannah Montana' Hannah Montana: história do seriado Exibida originalmente entre 2006 e 2011, “Hannah Montana” foi um seriado da Disney Channel que conta a história de uma adolescente de “vida dupla”.