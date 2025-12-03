Manuela Dias revive história com Wagner Moura: 'Me capturou'Autora revive história com Wagner Moura e destaca talento e intensidade que o ator já demonstrava antes da fama
Manuela Dias voltou a falar sobre o romance que viveu com Wagner Moura no período em que frequentavam a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e relembrou como o ator já demonstrava força artística antes mesmo de se tornar um dos nomes mais influentes do cinema nacional.
Em entrevista à GQ, a autora do remake de "Vale Tudo" (2025) descreveu com carinho o impacto que o então estudante causou desde o primeiro encontro.
“Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado”, afirmou, ao chamar o ator de forma carinhosa.
Manuela Dias e Wagner Moura se conheceram na faculdade
Ela conta que a primeira lembrança dele permanece nítida: “Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre”.
O talento de Wagner também chamou sua atenção desde cedo. A autora recorda o momento em que o viu atuando pela primeira vez, em um espetáculo dirigido por Zé Possi Neto. Foi ali que ela teve a certeza de que o amigo estava prestes a romper qualquer limite artístico.
“Quando o vi em cena pela primeira vez, tive certeza de que um foguete estava decolando, um vulcão entrara em erupção. Assim foi: o galã de olhos tristes vê horizontes cada vez mais longínquos. Ele é ator, pensador, escritor, ativista... Um artista que amplia todos os conceitos”, declarou.
Enquanto o romance entre os dois ficou guardado na memória, a vida de Wagner Moura tomou novos rumos ainda no período universitário.
Foi na mesma época que ele conheceu Sandra Delgado, com quem iniciaria um relacionamento anos mais tarde, após a formatura. O reencontro aconteceu de forma inesperada durante uma quinta-feira de Carnaval, em 2001. Desde então, o casal não se separou. Hoje, são pais de três filhos: Bem, 19, Salvador, 15, e José, 13.