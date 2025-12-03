Manuela Dias revive história com Wagner Moura: 'Me capturou'

Manuela Dias cita romance antigo e exalta talento de Wagner Moura / Crédito: Reprodução/ Instagram/ Rede Globo/ Divulgação

Manuela Dias voltou a falar sobre o romance que viveu com Wagner Moura no período em que frequentavam a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e relembrou como o ator já demonstrava força artística antes mesmo de se tornar um dos nomes mais influentes do cinema nacional. Em entrevista à GQ, a autora do remake de "Vale Tudo" (2025) descreveu com carinho o impacto que o então estudante causou desde o primeiro encontro.



"Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado", afirmou, ao chamar o ator de forma carinhosa. Manuela Dias e Wagner Moura se conheceram na faculdade Ela conta que a primeira lembrança dele permanece nítida: "Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre". O talento de Wagner também chamou sua atenção desde cedo. A autora recorda o momento em que o viu atuando pela primeira vez, em um espetáculo dirigido por Zé Possi Neto. Foi ali que ela teve a certeza de que o amigo estava prestes a romper qualquer limite artístico.


