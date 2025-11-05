Taís Araújo denunciou Manuela Dias por personagem em 'Vale Tudo'

O atrito entre as duas ocorreu antes da entrevista de Taís na qual ela revelou publicamente sua insatisfação com os rumos da personagem. / Crédito: Reprodução/Gshow/X/@TVGlobo

Taís Araújo registrou uma denúncia contra a autora Manuela Dias no setor de compliance da Globo após uma discussão sobre os rumos da personagem Raquel, de Vale Tudo. O caso levantou debate interno sobre a representação de mulheres negras nas novelas da emissora.

Fontes próximas afirmam que Manuela se sentiu especialmente incomodada pelo fato de Taís ter levado a questão racial para o debate. A autora, que também é engajada nessas pautas, é responsável pelo filme "Malês", lançado em outubro, sobre a Revolta dos Malês, o maior levante de pessoas escravizadas da história do Brasil.