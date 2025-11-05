Taís Araújo denunciou Manuela Dias por personagem em 'Vale Tudo'

Taís Araújo denunciou Manuela Dias à Globo por personagem em 'Vale Tudo'Atriz e autora teriam discutido sobre a construção da protagonista Raquel; entenda o que motivou a denúncia e como a Globo reagiu ao caso
Taís Araújo registrou uma denúncia contra a autora Manuela Dias no setor de compliance da Globo após uma discussão sobre os rumos da personagem Raquel, de Vale Tudo.
O caso levantou debate interno sobre a representação de mulheres negras nas novelas da emissora.
Vale Tudo: desentendimento nos bastidores
Mesmo após o fim de Vale Tudo, os bastidores da novela seguem movimentados. Segundo a Folha de S. Paulo, Taís Araújo levou ao setor de compliance da Globo uma queixa contra a autora Manuela Dias, após um desentendimento sobre a condução da personagem Raquel, protagonista interpretada por ela.
Em agosto, a atriz procurou Manuela para discutir o desenvolvimento da trama. Taís teria expressado incômodo com o fato de a personagem repetir o estereótipo de uma mulher negra submetida a sofrimento constante.
A artista também relatou que vinha recebendo cobranças de integrantes de movimentos negros, que se diziam decepcionados com a forma como Raquel era retratada.
Vale Tudo: debate sobre representatividade e atrito profissional
A conversa entre as duas acabou evoluindo para uma discussão. Manuela Dias discordou das críticas, e, após o embate, Taís decidiu formalizar a denúncia no compliance da emissora.
Segundo fontes, a atriz pretendia contribuir para o debate sobre a representatividade de pessoas negras nas produções da Globo, e não apenas apontar um conflito pessoal.
Além da questão racial, Taís também teria reclamado que sua personagem estava perdendo destaque na novela. Em setembro, Raquel já aparecia em poucas cenas, muitas delas ligadas a ações de merchandising.
Vale Tudo: reações e novas queixas dentro da emissora
O desentendimento aconteceu antes de Taís conceder uma entrevista à revista Quem, na qual revelou sua insatisfação com os rumos de Vale Tudo.
A fala pública teria desagradado Manuela, que então registrou sua própria queixa contra a atriz no compliance da Globo, alegando quebra do código ético da empresa.
Fontes próximas afirmam que Manuela se sentiu especialmente incomodada pelo fato de Taís ter levado a questão racial para o debate.
A autora, que também é engajada nessas pautas, é responsável pelo filme "Malês", lançado em outubro, sobre a Revolta dos Malês, o maior levante de pessoas escravizadas da história do Brasil.
Taís Araújo e Manuela Dias: clima tenso e posicionamento das partes
Desde a discussão, as duas não voltaram a se falar. Pessoas próximas à atriz afirmam que ela não guarda mágoas e que seu objetivo é promover mudanças estruturais na emissora, estimulando uma reflexão sobre como personagens negros são representados nas novelas.
Outros atores do elenco também teriam demonstrado insatisfação com o texto. O ator Luís Melo, intérprete de Bartolomeu, chegou a afirmar em entrevista que “esperava mais” da produção.