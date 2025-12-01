‘Estou encarando’, diz Viviane Araújo sobre trabalho com Belo

Viviane Araújo vive Consuelo em "Três Graças", nova trama de Aguinaldo Silva / Crédito: Reprodução/Instagram @araujovivianne

Viviane Araujo deve protagonizar um dos reencontros mais comentados das próximas novelas da Globo. A atriz confirmou que contracenará com o ex-marido, o cantor Belo, em “Três Graças”, nova trama de Aguinaldo Silva. Ela contou detalhes sobre a preparação para o papel durante o mini desfile da escola de samba Salgueiro, realizado no domingo, 30, no Rio de Janeiro.

Leia Também | Iza fala sobre repercussão da vida pessoal: 'Procuro me blindar' Animada com a nova fase da carreira, Viviane afirmou ao portal Splash que inicia as gravações em dezembro, mas ainda não há data definida para sua personagem entrar no ar. “Parece que ela já entra em janeiro”, revelou. “Sei que estão escrevendo bastante porque vou começar a gravar agora”, acrescentou. Conheça a personagem de Viviane Araújo em 'Três Graças': Na trama, Viviane interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, papel de Belo. De acordo com informações divulgadas pela Globo, a personagem deve movimentar a história da comunidade Chacrinha ao influenciar diretamente o destino do viúvo, marcado pela perda da esposa após consumir remédios falsificados da Fundação Ferette.