Luiza Possi diz que 'não é mais bissexual' e gera controvérsia online

Entrevista em que Luiza diz que "não é mais bissexual" volta à tona após exposed de Maria Gadú e gera discussões sobre fé, afetos e discursos públicos / Crédito: Reprodução/ Instagram

A revelação feita por Maria Gadú sobre um romance mantido com Luiza Possi há 15 anos desencadeou uma série de reações e desdobramentos nas redes sociais. A confissão da cantora reacendeu debates sobre a trajetória afetiva de Luiza e levou internautas a recuperarem uma entrevista recente em que ela fala sobre a própria sexualidade e afirma não se identificar mais como bissexual.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp “Já fui bissexual, não sou [mais] há muito tempo. Não pela igreja. Experimentei. Me permiti experimentar coisas na minha juventude, durante minha vida, e hoje não sou mais”, declarou Luiza, de 41 anos, ao podcast Desculpincomodar. Atualmente, ela é casada com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos. Na mesma entrevista, a artista comentou sobre como sua aproximação religiosa impactou a visão de amigos e fãs LGBTQIA+.