Luiza Possi diz que 'não é mais bissexual' e gera controvérsia online

Luiza Possi diz que 'não é mais bissexual' e gera controvérsia onlineApós revelação de Maria Gadú, internautas resgatam entrevista em que Luiza Possi afirma não ser mais bissexual e comentam suas falas sobre fé e política
A revelação feita por Maria Gadú sobre um romance mantido com Luiza Possi há 15 anos desencadeou uma série de reações e desdobramentos nas redes sociais.
A confissão da cantora reacendeu debates sobre a trajetória afetiva de Luiza e levou internautas a recuperarem uma entrevista recente em que ela fala sobre a própria sexualidade e afirma não se identificar mais como bissexual.
“Já fui bissexual, não sou [mais] há muito tempo. Não pela igreja. Experimentei. Me permiti experimentar coisas na minha juventude, durante minha vida, e hoje não sou mais”, declarou Luiza, de 41 anos, ao podcast Desculpincomodar.
Atualmente, ela é casada com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos.
Na mesma entrevista, a artista comentou sobre como sua aproximação religiosa impactou a visão de amigos e fãs LGBTQIA+.
“Fico muito triste porque, quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa é que seus amigos LGBT’s ficam tristes. Eles se sentem excluídos, acham que você não vai mais amar eles ou que será contra eles e não tem isso”, afirmou.
Mesmo assumindo sua devoção, Luiza destacou que mantém vínculos afetivos e respeitosos com a comunidade. “Minha essência é a mesma.Meus amigos LGBT’s e meus fãs LGBT’s podem contar para sempre comigo. Eu nunca não vou estar aqui, porque estou com Jesus. Uma coisa não anula a outra”, disse.
A discussão ganhou ainda mais força quando internautas passaram a relacionar falas recentes da cantora sobre “injustiça”, “nação reconstruída” e o desejo de “ver um país forte”.
Os comentários foram interpretados por parte do público como uma referência indireta à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal.