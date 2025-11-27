Preso, Bolsonaro tem direito a 8 assessores e veículos; entenda

Mesmo preso, Bolsonaro tem direito a 8 assessores e carros oficiais; Lula também manteve direitos / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A legislação que define benefícios de ex-presidentes da República prevê a manutenção de uma estrutura oficial, inclusive em casos de prisão. Mesmo cumprindo pena em regime fechado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua tendo direito a até oito assessores e veículos especiais, tudo custeado pela União. O benefício não é condicionado pela situação jurídica. Essa estrutura é composta por cargos comissionados vinculados à Presidência da República. Na prática, significa que a equipe continua nomeada e recebendo salário, independentemente de o ex-presidente poder utilizá-la plenamente. A legislação foi desenhada para oferecer suporte permanente a quem já exerceu o cargo máximo do País.

A eventual prisão limita o uso cotidiano da estrutura, mas não retira o direito aos benefícios. Outros ex-presidentes presos fizeram uso do benefício. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente, utilizou o benefício quando ainda era ex-presidente e foi detido, entre meados de 2018 e o fim 2019. Collor de Melo, que está em prisão domiciliar, também continua com o direito, ainda que o uso prático da equipe seja, naturalmente, limitado pelas regras da prisão. Falta de previsão A legislação não distingue entre ex-presidentes presos ou em liberdade, garantindo a ambos a mesma estrutura. Por isso, a equipe vinculada a Lula permaneceu ativa mesmo com a detenção, assim como ocorre com Collor e com Bolsonaro, atualmente. Os benefícios não são concedidos pela conveniência de cada governo, mas como prerrogativa prevista em lei. Dessa maneira, Bolsonaro tende a manter a mesma estrutura administrativa que Lula preservou durante período de prisão.