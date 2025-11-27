Maria Gadú e Luiza Possi namoraram? Entenda a polêmica

Após uma década de rumor, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi / Crédito: Divulgação / Loiro Cunha / Reprodução / X / @luisapossi

Um comentário irônico de Maria Gadú em resposta a uma publicação polêmica de Luiza Possi reacendeu rumores sobre namoro entre as duas cantoras. Embora o relacionamento nunca tenha sido assumido publicamente, a interação gerou repercussão nas redes sociais e levantou especulações sobre a vida pessoal das artistas.

A publicação de Possi, feita nessa quarta-feira, 26, trouxe reflexões bíblicas sobre injustiças e acabou associada à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por participação em uma trama golpista. “A gente está vivendo uma série de coisas que parecem muito injustas… a gente está preso à mercê do poder dos outros”, afirmou a cantora. Ela acrescentou que encontra força na Bíblia, onde estão os “heróis da fé”, pessoas “que mais sofreram injustamente, mas que depois foram recompensadas”. A mensagem foi interpretada por internautas como uma referência indireta ao momento político, gerando críticas. Leia mais Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5 Sobre o assunto Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

Maria Gadú responde vídeo: “o tempo que namoramos foi um erro” Antes de os comentários da publicação serem restringidos, Gadú respondeu com ironia “Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados”, disse. Ela completou: “O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé.” As especulações existem desde 2010, quando o jornal Extra publicou que Gadu e Possi estariam trocando carinhos em uma festa no Rio de Janeiro, poucos meses após o fim do casamento de Luiza com o ator Pedro Neschling. O relacionamento entre as duas cantoras nunca foi assumido publicamente, o que surpreendeu o público. Nas redes sociais, o vídeo gerou uma segunda onda de repercussão e, além das críticas, surgiram especulações sobre a sexualidade de Luiza.

Um internauta compartilhou um print do comentário de Gadú: Meu Deus a Maria Gadu tirando a bolsonarista Luiza Possi do armário! pic.twitter.com/zNDwvrMv4r — Octavio Cardozzo (@ocardozzo) November 27, 2025