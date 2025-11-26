Luciano Huck e Angélica voltam a falar sobre candidatura à Presidência

Luciano Huck e Angélica voltam a falar sobre candidatura à PresidênciaEm entrevista, o casal voltou a falar da vontade política de Huck, e Angélica teceu comentários sobre o papel de uma primeira-dama
Nesta quarta-feira, 26, durante entrevista, o apresentador Luciano Huck voltou a falar sobre sua vontade política e uma possível candidatura à Presidência da República.
Ao lado da esposa Angélica, o casal estampa a capa da 70ª edição da revista Cidade Jardim.
No material, em conversa com o entrevistador Hugo Gloss, o casal confabulou sobre a possibilidade de o apresentador do 'Domingão com Huck', da TV Globo, entrar na disputa eleitoral por ser um sonho antigo.
"A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país", afirmou.
Desde as eleições de 2018, Huck é apontado como um possível candidato e menciona o tema em entrevistas.
O apresentador se posiciona como um caminho do meio, distante da polarização política, e enxerga a possibilidade de encarar a vida pública como uma responsabilidade social.
"Depois de quase três décadas rodando este País de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto", disse.
Na ocasião, ele ainda negou ter “vaidade de protagonista”, mas gostaria de deixar um legado geracional de contribuição para “um país menos desigual e que gere oportunidades para todos".
Angélica comenta sobre a possibilidade de ser primeira-dama
Na ocasião, Angélica, que divide a capa da edição com o marido, também falou sobre o comportamento adequado a uma primeira-dama na atualidade.
"Neste cargo, que é tão importante, sendo essa ponte mais afetiva entre governo e sociedade, trazendo empatia, usando isso para temas como educação, família, saúde mental e igualdade. Acho que a primeira-dama poderia trazer uma política mais afetuosa", pontuou Angélica.
A artista ainda falou sobre sua própria trajetória. Após completar 50 anos, Angélica afirma ter encontrado um ritmo mais leve, mas inevitavelmente passou por um período de dificuldade antes disso.
"Foi um sabático forçado. Meu corpo parou, minha mente não funcionava. A volta foi como uma nova Angélica”, declarou.
Durante a entrevista, o casal também foi questionado sobre episódios que envolveram a família, como a separação do filho Benício da ex-namorada Duda Guerra, caso que ganhou repercussão nas redes sociais.