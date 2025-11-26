Luciano Huck e Angélica voltam a falar sobre candidatura à Presidência

Em entrevista concedida ao Hugo Gloss, o casal voltou a falar da vontade política de Huck, e Angélica teceu comentários sobre o papel de uma primeira-dama / Crédito: Reprodução Instagram/ @lucianohuck

Nesta quarta-feira, 26, durante entrevista, o apresentador Luciano Huck voltou a falar sobre sua vontade política e uma possível candidatura à Presidência da República. Ao lado da esposa Angélica, o casal estampa a capa da 70ª edição da revista Cidade Jardim.

No material, em conversa com o entrevistador Hugo Gloss, o casal confabulou sobre a possibilidade de o apresentador do 'Domingão com Huck', da TV Globo, entrar na disputa eleitoral por ser um sonho antigo. "A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país", afirmou. Desde as eleições de 2018, Huck é apontado como um possível candidato e menciona o tema em entrevistas. O apresentador se posiciona como um caminho do meio, distante da polarização política, e enxerga a possibilidade de encarar a vida pública como uma responsabilidade social.

"Depois de quase três décadas rodando este País de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto", disse. Na ocasião, ele ainda negou ter "vaidade de protagonista", mas gostaria de deixar um legado geracional de contribuição para "um país menos desigual e que gere oportunidades para todos".