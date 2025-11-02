Filho de Carla Perez e Xanddy vence campeonato de fisiculturismo

Filho de Carla Perez e Xandyy, Victor Alexandre, 22, estreou como atleta de fisiculturismo nesse sábado, 1º, nos Estados Unidos. Ele venceu o NPC All South Championships 2025. Victor disputou em seis categorias e levou o primeiro lugar na categoria geral.

"Hoje, o sentimento é de gratidão a Deus, à minha família, minha noiva que aprovou e esteve comigo nessa rotina surreal e a todos vocês que acompanharam e me apoiaram nessa jornada! Se tem uma lição que fica, é essa: dê o seu melhor em tudo o que fizer. O esforço sempre traz recompensa", agradeceu Victor nas redes sociais após a conquista.

O baiano contou que foi primeiro lugar geral no Overall True Novice Men’s Physique, primeiro lugar em quatro categorias, além de levar um segundo e um terceiro lugar.

VEJA TAMBÉM | Fisiculturismo em Fortaleza e no CE: como competir? Veja como funciona

"Como pode? Nosso bebezinho... Orgulho que não cabe no peito! Filho, sua dedicação, mesmo em pouco tempo, te faz mais que um campeão!! Incrível. Você acreditou. Lutou. Venceu. Victinho é campeão", comemorou Carla Perez, em postagem com vídeo do filho.