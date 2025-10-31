Ana Maria Braga transforma o 'Mais Você' em especial de Halloween

Ana Maria Braga entra no clima do Halloween com look de bruxa / Crédito: Rede Globo/ Divulgação

Deixando o café da manhã mais sombrio e divertido, Ana Maria Braga transformou o “Mais Você” desta sexta-feira, 31, em um verdadeiro especial de Halloween. Fantasiada de bruxa, com chapéu pontudo, vestido preto e peruca azul, a apresentadora comandou o programa em clima de festa, cercada por zumbis, abóboras, névoa e doces temáticos.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp “Que tal?”, perguntou Ana ao aparecer caracterizada. “Que bruxa maravilhosa e horripilante ao mesmo tempo”, brincou Louro Mané, que também entrou na brincadeira vestido de diabinho. A mesa de café ganhou toques assustadores e a atração exibiu matérias especiais sobre o Halloween e dicas para quem quer celebrar a data. Entre risadas e travessuras, Ana Maria comentou sobre a popularidade do Halloween no Brasil: “O Halloween chegou e é uma festa que está cada vez mais popular aqui. A gente não poderia ficar de fora dessa brincadeira. Eu não sou bruxa, mas às vezes arraso em travessuras”, disse, bem-humorada.