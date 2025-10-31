Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ana Maria Braga transforma o 'Mais Você' em especial de Halloween

Ana Maria Braga transforma o 'Mais Você' em especial de Halloween

Apresentadora Ana Maria Braga apareceu com chapéu pontudo e peruca azul, em um programa totalmente dedicado ao clima de Halloween
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Deixando o café da manhã mais sombrio e divertido, Ana Maria Braga transformou o “Mais Você” desta sexta-feira, 31, em um verdadeiro especial de Halloween.

Fantasiada de bruxa, com chapéu pontudo, vestido preto e peruca azul, a apresentadora comandou o programa em clima de festa, cercada por zumbis, abóboras, névoa e doces temáticos.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

“Que tal?”, perguntou Ana ao aparecer caracterizada. “Que bruxa maravilhosa e horripilante ao mesmo tempo”, brincou Louro Mané, que também entrou na brincadeira vestido de diabinho.

A mesa de café ganhou toques assustadores e a atração exibiu matérias especiais sobre o Halloween e dicas para quem quer celebrar a data.

Entre risadas e travessuras, Ana Maria comentou sobre a popularidade do Halloween no Brasil:

“O Halloween chegou e é uma festa que está cada vez mais popular aqui. A gente não poderia ficar de fora dessa brincadeira. Eu não sou bruxa, mas às vezes arraso em travessuras”, disse, bem-humorada.

Leia Também | Halloween: fantasias, maquiagem e decoração em alta para o Dia das Bruxas

Nas redes sociais, o figurino da apresentadora foi um sucesso imediato. Internautas elogiaram o visual “mágico” de Ana e a criatividade do programa.

Essa não é a primeira vez que ela surpreende com fantasias: ao longo dos anos, o “Mais Você” já teve edições temáticas que vão de Carnaval a festas juninas, sempre com o toque irreverente que é marca registrada de Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga entra no clima do Halloween com look de bruxa
Ana Maria Braga entra no clima do Halloween com look de bruxa Crédito: Reprodução/ Instagram
Ana Maria Braga entra no clima do Halloween com look de bruxa
Ana Maria Braga entra no clima do Halloween com look de bruxa Crédito: Reprodução/ Instagram

Veja o vídeo: 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar