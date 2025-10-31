Ana Maria Braga transforma o 'Mais Você' em especial de Halloween

Ana Maria Braga transforma o 'Mais Você' em especial de HalloweenApresentadora Ana Maria Braga apareceu com chapéu pontudo e peruca azul, em um programa totalmente dedicado ao clima de Halloween
Deixando o café da manhã mais sombrio e divertido, Ana Maria Braga transformou o “Mais Você” desta sexta-feira, 31, em um verdadeiro especial de Halloween.
Fantasiada de bruxa, com chapéu pontudo, vestido preto e peruca azul, a apresentadora comandou o programa em clima de festa, cercada por zumbis, abóboras, névoa e doces temáticos.
“Que tal?”, perguntou Ana ao aparecer caracterizada. “Que bruxa maravilhosa e horripilante ao mesmo tempo”, brincou Louro Mané, que também entrou na brincadeira vestido de diabinho.
A mesa de café ganhou toques assustadores e a atração exibiu matérias especiais sobre o Halloween e dicas para quem quer celebrar a data.
Entre risadas e travessuras, Ana Maria comentou sobre a popularidade do Halloween no Brasil:
“O Halloween chegou e é uma festa que está cada vez mais popular aqui. A gente não poderia ficar de fora dessa brincadeira. Eu não sou bruxa, mas às vezes arraso em travessuras”, disse, bem-humorada.
Nas redes sociais, o figurino da apresentadora foi um sucesso imediato. Internautas elogiaram o visual “mágico” de Ana e a criatividade do programa.
Essa não é a primeira vez que ela surpreende com fantasias: ao longo dos anos, o “Mais Você” já teve edições temáticas que vão de Carnaval a festas juninas, sempre com o toque irreverente que é marca registrada de Ana Maria Braga.
Veja o vídeo:
10h da manhã e a televisão brasileira tem Ana Maria Braga fantasiada de bruxa e o Louro Mané de diabo kkkkkkkkkkkkkkkk#MaisVocê pic.twitter.com/nsGIxTmKWO— Matheus (@matheuscaseca) October 31, 2025