Halloween Vini Jr: detalhe em fantasia de Rodrygo intensifica rumores de affair com modelo

Atacante do Real Madrid está solteiro desde o término de seu namoro com a influenciadora Bruna Rotta, em agosto deste ano

Os rumores de que a fila andou para Rodrygo Goes estão cada vez mais intensos nas redes sociais. O atacante do Real Madrid apareceu novamente acompanhado da influenciadora Gabriella Lenzi, mas desta vez durante o evento íntimo promovido por Vini Jr. e Virginia Fonseca, recém-assumidos como casal, em Madri.

O atacante e a influencer se mantiveram discretos, porém não totalmente anônimos, durante o evento de Halloween na mansão de Vini. Mas os dois chamaram atenção mesmo pelo uso de fantasias semelhantes — um padrão seguido pelos casais convidados. Ambos investiram em uma estampa em oncinha e intensificaram os rumores das últimas semanas.

Rodrygo estava fora dos noticiários sobre interesses amorosos desde seu término com Bruna Rotta, em agosto. Ele retornou aos tabloides justamente quando começou a dar indícios de um affair com Lenzi, há algumas semanas. Já segundo notícias, Gabriella está em Madri para uma temporada com amigas, motivada, sobretudo, por seu envolvimento com o

Viagem e indícios

Desde que chegou a Madri, Gabriella passou a frequentar lugares habituais ao lazer de jogadores, mas também investiu tempo em rotinas esportivas. A influenciadora chegou, inclusive, a compartilhar registros de sua ida ao Santiago Bernabéu no último domingo (26) para o El Clásico.

Outras parcerias de jogadores — Virginia Fonseca e Tainá Militão — também marcaram presença no estádio. A família Militão, aliás, esteve no evento de Halloween de Vini Jr. Ou seja, Gabriella estava com o mesmo grupo na ida ao Bernabéu.