Halloween Vini Jr: detalhe em fantasia de Rodrygo intensifica rumores de affair com modelo

Halloween Vini Jr: detalhe em fantasia de Rodrygo intensifica rumores de affair com modeloAtacante do Real Madrid está solteiro desde o término de seu namoro com a influenciadora Bruna Rotta, em agosto deste ano
Os rumores de que a fila andou para Rodrygo Goes estão cada vez mais intensos nas redes sociais. O atacante do Real Madrid apareceu novamente acompanhado da influenciadora Gabriella Lenzi, mas desta vez durante o evento íntimo promovido por Vini Jr. e Virginia Fonseca, recém-assumidos como casal, em Madri.
O atacante e a influencer se mantiveram discretos, porém não totalmente anônimos, durante o evento de Halloween na mansão de Vini. Mas os dois chamaram atenção mesmo pelo uso de fantasias semelhantes — um padrão seguido pelos casais convidados. Ambos investiram em uma estampa em oncinha e intensificaram os rumores das últimas semanas.
Rodrygo estava fora dos noticiários sobre interesses amorosos desde seu término com Bruna Rotta, em agosto. Ele retornou aos tabloides justamente quando começou a dar indícios de um affair com Lenzi, há algumas semanas. Já segundo notícias, Gabriella está em Madri para uma temporada com amigas, motivada, sobretudo, por seu envolvimento com o
Viagem e indícios
Desde que chegou a Madri, Gabriella passou a frequentar lugares habituais ao lazer de jogadores, mas também investiu tempo em rotinas esportivas. A influenciadora chegou, inclusive, a compartilhar registros de sua ida ao Santiago Bernabéu no último domingo (26) para o El Clásico.
Outras parcerias de jogadores — Virginia Fonseca e Tainá Militão — também marcaram presença no estádio. A família Militão, aliás, esteve no evento de Halloween de Vini Jr. Ou seja, Gabriella estava com o mesmo grupo na ida ao Bernabéu.
O Extra já havia exposto interações entre o atacante e Gabriella nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Com mais de 1,4 milhão de seguidores, Lenzi vive uma vida dedicada às publicações em seu perfil, mas adota um perfil mais reservado.
Fim do namoro de Rodrygo
O atacante entrou novamente para o mundo dos solteiros em agosto de 2025, após Bruna Rotta oficializar o fim da união. Inicialmente, ambos classificaram a separação como amigável, destacando foco nas respectivas carreiras.
Semanas depois, porém, Rotta se envolveu em uma polêmica amorosa e detalhou problemas de seu relacionamento com o jogador durante um pronunciamento. Bruna alegou que viveu uma relação “sem respeito, reciprocidade e amor” com o atacante. Ele, em contrapartida, nunca se manifestou publicamente sobre o tema.
E o novo affair?
A modelo Gabriella Lenzi já teve seu nome envolvido em relacionamentos com outros jogadores anteriormente, mas sempre manteve uma postura reservada. Com carreira consolidada no Brasil e uma base de seguidores significativa, ela opta por não expor excessivamente a vida pessoal.
Nesta quinta-feira (30), Lenzi foi vista embarcando em um voo de classe executiva com destino a Paris. Apesar do silêncio, a movimentação recente indica o início de uma nova relação, ainda que não assumida publicamente.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.