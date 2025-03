Joelma lança single e parceria com produtora de Wesley Safadão

A música "Lua dos Apaixonados" marca a celebração dos 30 anos de carreira de Joelma / Crédito: Divulgação

A cantora Joelma lançou, nesta quinta-feira, 27, a música “Lua dos Apaixonados”, marcando a celebração de seus 30 anos de trajetória. A novidade reforça sua permanência como um dos grandes nomes do cenário nacional. Antes do lançamento oficial, a artista surpreendeu o público ao apresentar a nova canção durante uma participação especial no "Rancho do Maia", reality comandado por Carlinhos Maia, na última terça-feira, 25.

Além do novo single, Joelma também anunciou uma mudança significativa em sua carreira: a assinatura com a Camarote Shows, empresa de gerenciamento artístico do cantor Wesley Safadão. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do artista na noite de terça-feira.