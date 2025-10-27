Iza retorna como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense

Iza retorna como Rainha de Bateria da Imperatriz LeopoldinenseApós três anos afastada, Iza é coroada nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Rio de Janeiro
A cantora Iza foi coroada novamente como a Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, agremiação que foi campeã do Carnaval carioca em 2023.
O momento ocorreu no domingo, 26, durante a Feijoada de Coroação, evento tradicional da escola de samba que reuniu a comunidade do bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, e nomes de destaque.
“O dia vai nascer feliz na Leopoldina”, escreveu a artista em publicação no Instagram, compartilhando vídeos da festa. Na ocasião, Iza recebeu a faixa e a coroa de Rainha de Bateria das mãos da atriz Cris Vianna, que esteve na posição entre os anos de 2013 e 2017.
Iza retorna ao posto após três anos, quando foi rainha de 2020 a 2022. Durante os anos em que esteve ausente da escola de samba, a passista Maria Mariá ocupou o cargo de Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.