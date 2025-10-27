Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iza retorna como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense

Após três anos afastada, Iza é coroada nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Rio de Janeiro
Lillian Santos
A cantora Iza foi coroada novamente como a Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, agremiação que foi campeã do Carnaval carioca em 2023.

O momento ocorreu no domingo, 26, durante a Feijoada de Coroação, evento tradicional da escola de samba que reuniu a comunidade do bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, e nomes de destaque.

“O dia vai nascer feliz na Leopoldina”, escreveu a artista em publicação no Instagram, compartilhando vídeos da festa. Na ocasião, Iza recebeu a faixa e a coroa de Rainha de Bateria das mãos da atriz Cris Vianna, que esteve na posição entre os anos de 2013 e 2017.

Iza retorna ao posto após três anos, quando foi rainha de 2020 a 2022. Durante os anos em que esteve ausente da escola de samba, a passista Maria Mariá ocupou o cargo de Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

