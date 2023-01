Kim Kardashian quer casar novamente: "Na quarta vez dá certo"

Após três casamentos fracassados, a socialite Kim Kardashian revelou que deseja se casar novamente. A declaração foi feita no programa The Goop, podcast comandado pela atriz Gwyneth Paltrow. Dona da KKW Beauty, marca de produtos de beleza reconhecida mundialmente, a empresária é considerada uma das personalidades mais relevantes na moda internacional.

“Eu tenho essa fantasia de que na quarta vez vai dar certo”, afirmou Kim durante a conversa. A principal responsável pelo sucesso do clã Kardashian está curtindo a vida de solteira após o término do relacionamento com o ator Pete Davidson, com quem passou nove meses.

Antes do namoro com Pete, Kim esteve casada por quase dez anos com o rapper Kanye West. Do casamento com o músico, Kim e Kanye tiveram quatro filhos: North, 9, Saint, 7, Chicago, 5, e Psalm, de 3 anos. “Honestamente, sinto que meu último relacionamento foi o único de verdade”, confessou a empresária de 42 anos.

Seus dois primeiros casamentos foram com o produtor musical Damon Thomas, ficando juntos de 2000 a 2004, e com o jogador de basquete Kris Humphries, que durou de 2011 a 2013. Kim Kardashian também comentou que na época ela “não sabia o que estava acontecendo” e casou por influência de amigos e familiares.

