Nasce a primeira filha de Lore Improta e Léo Santana; cantor fez homenagem

O cantor compartilhou a notícia do nascimento de Liz, sua primeira filha com Lore Improta, por meio das redes sociais; Como homenagem, Léo Santana desenhou o pé da filha em sua mão

Na madrugada deste domingo, 26, a dançarina Lore Improta deu entrada no Hospital Português, em Salvador, para o nascimento da primeira filha do seu relacionamento com o cantor Léo Santana. Com o nome de Liz, a menina nasceu por volta das 08h30min.

"E aí, família, boa tarde! Graças a Deus, graças a Deus. Deus digno de honra e glória, né, mamãe?! Cadê ela? Nasceu gente! Nossa pequena Liz nasceu. Linda, linda, linda, linda...é Deus tremendo! Obrigado, pai! Obrigado, Deus!", disse o cantor nas redes sociais.

Além disso, Léo Santana homenageou a filha com um desenho do seu pezinho na mão direita. O registro foi publicado por um dos empresários do cantor.

O rosto da filha do casal ainda não foi revelado, mas Léo brincou com seus seguidores ao postar uma foto de Lore segurando Liz, afirmando que a filha é "a cara do pai".

Após o nascimento de Liz, Lore Improta publicou uma foto se declarando para Léo. Confira abaixo:

