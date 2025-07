Ivete Sangalo se emociona ao homenagear Preta Gil no Fortal 2025

Durante apresentação no Fortal 2025, Ivete Sangalo se emocionou ao homenagear a cantora e amiga Preta Gil, que morreu em 20 de julho

Emocionada, ela aproveitou certo momento do show para, em cima do trio elétrico, destacar a importância de Preta Gil. “Sei que você está em um lugar de luz”, disse Ivete. A cantora também interpretou “Sinais de Fogo”, sucesso de Preta.

Durante apresentação no Fortal no último sábado, 26, Ivete Sangalo homenageou a cantora e amiga Preta Gil , que faleceu aos 50 anos em 20 de julho em decorrência de um câncer colorretal.

Ivete destacou o legado da amiga e sua coragem como um incentivo para cantar no Fortal mesmo em meio a tamanha dor: “Transformou a vida de muitos. Ensinou muitas pessoas e mulheres. Preta Gil veio para trazer inspiração de amor, alegria e de sabedoria. E se a sabedoria da Preta estava na sua coragem, quem sou eu para não ter coragem de estar aqui, hoje, cantando para vocês, cantando com a minha banda?”.

Ivete homenageia Preta Gil no Fortal: exemplo de inspiração

O show de Ivete no Fortal foi a primeira apresentação da cantora após o velório de Preta Gil. Aberto ao público, foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 25.

Citando a filha de Gilberto Gil como exemplo de inspiração, também pontuou como Preta “sempre ressignificou as coisas e momentos para sobreviver em todos os momentos de sua vida”. Veveta ainda enfatizou no Fortal que, apesar de ter perdido a amiga, ganhou sua amizade “para a vida inteira”.