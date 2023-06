Leo Santana chama fãs ao palco em desafio de 'Posturado e Calmo´

Após ter sido responsável por um dos principais sucessos do Carnaval 2023 - com o hit “Zona de Perigo” -, o cantor baiano Leo Santana tem mais uma canção de seu repertório viralizando. Dessa vez, a faixa “Posturado e Calmo” tem chamado a atenção do público - principalmente com o desafio criado pelo artista que envolve fãs no palco em seus shows.

Acontece que Leo Santana decidiu chamar nas suas apresentações alguns fãs para subirem ao palco e cantarem os primeiros versos de “Posturado e Calmo”. A brincadeira virou um “desafio”, pois nem todos conseguem acertar o ritmo e a letra, causando, assim, a diversão de quem acompanha o show e de quem participa diretamente da interação.

eu te amo desafio posturado e calmo eu te amo pic.twitter.com/qU4z6NwWbw June 26, 2023

O ponto de partida é o início da música, que tem frases mais faladas e mais rápidas, como um rap. “Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo / Observando tudo com o meu copão na mão / O grave tá batendo, tem rabeta balançando / Tem maloca de quebrada, então pega a visão”, anunciam os primeiros versos. A música foi lançada no EP “Another One”, de abril.

O de irecê foi massa demais pic.twitter.com/YBfrdgf3oD — Vanessa (@vanessaperj) June 27, 2023

"Percebi que a música tem esse trava-língua no início e que alguns fãs estavam cantando ela, às vezes certo, às vezes não. Então, um dia resolvi em um show pegar um fã para cantar e foi muito bacana", disse Leo Santana em entrevista ao portal G1. Como resultado, vários fãs agora pedem para participar do desafio - e há até perfis nas redes sociais que compilam versões da brincadeira.

até hoje não superei a diva aquipic.twitter.com/9QVbjl3vwQ — Arthuzinho (@arthuzinhooo__) June 27, 2023

Desafio de “Posturado e Calmo” no Ceará?

Nesta sexta-feira, 30, a cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, receberá show de Leo Santana. A atração faz parte da agenda do evento “Camarote Vip Junino”, que contará também com apresentações de Ávine Vinny, Amigos D'Farra e Caninana.

Será a oportunidade de mais um palco para o desafio de “Posturado e Calmo”? A resposta será dada a partir das 21 horas. Enquanto isso, os fãs se divertem com os vídeos já publicados da brincadeira.

