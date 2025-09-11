Afinal, Celso Portiolli e 11 de setembro têm relação? Entenda

Afinal, Celso Portiolli e 11 de setembro têm relação? EntendaAnualmente, o nome de Celso Portiolli surge relacionado ao 11 de setembro, data marcada pelos ataques do grupo terrorista Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas
O ataque às Torres Gêmeas, realizado pelo grupo terrorista Al-Qaeda contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, completa 24 anos nesta quinta-feira. Todos os anos, o nome do apresentador brasileiro Celso Portiolli volta a circular nas redes sociais associado à data.
A seguir, entenda por que Celso Portiolli é lembrado no 11 de setembro.
Qual a relação de Celso Portiolli e o 11 de setembro?
Todo dia 11 de setembro, o comandante do “Domingo Legal”, do SBT, se torna assunto nas redes sociais. A associação começou no Facebook, com a criação da página “Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro”.
Em entrevista ao Flow Podcast, em 2023, o apresentador explicou a origem da piada: “Na verdade, isso começou em Portugal, com um humorista de lá. Aí um cara fez o favor de repetir isso no Brasil. Com o meu nome”.
“No começo, fiquei muito bravo. Como me associam à maior tragédia de todos os tempos? Fiquei muito pistola”, relembrou.
Todos os anos, montagens que relacionam Portiolli ao atentado são compartilhadas. Uma das mais conhecidas mostra o apresentador em uma cabine de helicóptero, com as Torres Gêmeas ao fundo.
O que Celso Portiolli acha sobre isso?
Ainda no Flow Podcast, Celso disse que hoje entende a piada e prefere levar a situação com bom humor. No entanto, em 2024, usou o Instagram para refletir sobre o peso da data.
O 11 de setembro também marca a morte de seu pai. “Eu entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho uma brincadeira de mau gosto. É impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai”, escreveu.
“É importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo, para as pessoas que perderam seus entes queridos, quanto para mim”, completou.
Confira o post e a legenda na íntegra:
“11 de setembro é uma data que sempre me faz refletir. Há anos, surgiu uma brincadeira envolvendo meu nome e os acontecimentos desse dia. Eu entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho, inclusive, uma brincadeira de mau gosto. E é impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai.
Embora eu leve a vida com leveza e saiba que muitas dessas piadas não têm maldade, é importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo, para as pessoas que perderam seus entes queridos, quanto para mim. Quem já visitou o Memorial e o Museu do 11 de setembro, em Nova York, sabe como é impossível não sentir a dor e a profundidade desse acontecimento que marcou a história mundial.
Diante de uma tragédia como essa, o que realmente importa é que nunca nos falte respeito e empatia.”