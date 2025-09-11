Afinal, Celso Portiolli e 11 de setembro têm relação? Entenda

Anualmente, o nome de Celso Portiolli surge relacionado aos ataques do 11 de setembro / Crédito: Reprodução

O ataque às Torres Gêmeas, realizado pelo grupo terrorista Al-Qaeda contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, completa 24 anos nesta quinta-feira. Todos os anos, o nome do apresentador brasileiro Celso Portiolli volta a circular nas redes sociais associado à data. A seguir, entenda por que Celso Portiolli é lembrado no 11 de setembro.

Qual a relação de Celso Portiolli e o 11 de setembro? Todo dia 11 de setembro, o comandante do “Domingo Legal”, do SBT, se torna assunto nas redes sociais. A associação começou no Facebook, com a criação da página “Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro”. Em entrevista ao Flow Podcast, em 2023, o apresentador explicou a origem da piada: “Na verdade, isso começou em Portugal, com um humorista de lá. Aí um cara fez o favor de repetir isso no Brasil. Com o meu nome”. “No começo, fiquei muito bravo. Como me associam à maior tragédia de todos os tempos? Fiquei muito pistola”, relembrou. Todos os anos, montagens que relacionam Portiolli ao atentado são compartilhadas. Uma das mais conhecidas mostra o apresentador em uma cabine de helicóptero, com as Torres Gêmeas ao fundo.

O que Celso Portiolli acha sobre isso? Ainda no Flow Podcast, Celso disse que hoje entende a piada e prefere levar a situação com bom humor. No entanto, em 2024, usou o Instagram para refletir sobre o peso da data. O 11 de setembro também marca a morte de seu pai. “Eu entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho uma brincadeira de mau gosto. É impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai”, escreveu. “É importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo, para as pessoas que perderam seus entes queridos, quanto para mim”, completou.