Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não tenho raiva dela', diz Antonio Fagundes sobre Regina Duarte

'Não tenho raiva dela', diz Antonio Fagundes sobre Regina Duarte

Em entrevista à rádio portuguesa Renascença, Fagundes disse que mantém respeito pela colega, apesar das divergências políticas
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em Portugal, onde o espetáculo “Dois de Nós” está em cartaz, Antonio Fagundes concedeu entrevista à rádio portuguesa Renascença e comentou sobre sua relação com a atriz Regina Duarte.

Questionado sobre possíveis ressentimentos, o ator deixou claro que não guarda raiva da colega de profissão.

Leia Também| Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha, Dora; amigos celebram

A conversa aconteceu durante um quadro de perguntas rápidas na rádio, quando a entrevistadora provocou: "Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é a Regina Duarte".

Fagundes respondeu com sinceridade:

"Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser".

Antonio e Regina atuaram juntos em novelas como "Por Amor" e "Vale Tudo", e apesar das divergências políticas atuais, Fagundes manteve o tom de respeito e ponderação em suas declarações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar