'Não tenho raiva dela', diz Antonio Fagundes sobre Regina Duarte

'Não tenho raiva dela', diz Antonio Fagundes sobre Regina DuarteEm entrevista à rádio portuguesa Renascença, Fagundes disse que mantém respeito pela colega, apesar das divergências políticas
Em Portugal, onde o espetáculo “Dois de Nós” está em cartaz, Antonio Fagundes concedeu entrevista à rádio portuguesa Renascença e comentou sobre sua relação com a atriz Regina Duarte.
Questionado sobre possíveis ressentimentos, o ator deixou claro que não guarda raiva da colega de profissão.
A conversa aconteceu durante um quadro de perguntas rápidas na rádio, quando a entrevistadora provocou: "Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é a Regina Duarte".
Fagundes respondeu com sinceridade:
"Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser".
Antonio e Regina atuaram juntos em novelas como "Por Amor" e "Vale Tudo", e apesar das divergências políticas atuais, Fagundes manteve o tom de respeito e ponderação em suas declarações.