Atriz grita em telejornal no Maranhão, divide opiniões e viraliza

Atriz grita em telejornal no Maranhão, divide opiniões e viralizaA atuação de Gilda Nomacce ao vivo gerou memes, comentários de famosos e repercussão nacional
Um momento de improviso, mistura de humor e terror, fez com que a atriz Gilda Nomacce se tornasse assunto nacional no último sábado, 20.
Durante uma entrevista ao vivo no telejornal JM1, da TV Mirante — afiliada da TV Globo no Maranhão —, a artista surpreendeu as apresentadoras e o público ao transformar sua fala em uma performance intensa, com gritos e caretas, enquanto divulgava o filme “Enterre Seus Mortos”.
Leia Também | Tom Holland sofre concussão durante gravações de novo 'Homem-Aranha'
O episódio viralizou rapidamente nas redes sociais, rendeu memes e dividiu opiniões. A própria TV Mirante entrou na brincadeira ao publicar em suas páginas oficiais, nesta segunda, 22, um vídeo com a cena acompanhado da legenda: “Quando surge uma demanda no trabalho faltando 5 minutos pra eu ir embora”.
A repercussão nas redes sociais:
Aos 54 anos, com mais de quatro décadas de carreira, Gilda Nomacce reagiu com leveza à repercussão. “Muita gente está amando o que aconteceu e muita gente achando despropositado. E acho que é isso a fama: estar sujeito a todas as visões. Estou rindo de tudo com muito prazer e alegria”, disse em entrevista ao G1.
A viralização também chamou atenção de colegas da cena artística. O ator Lúcio Mauro Filho chegou a classificar o momento como “genial” em suas redes sociais. Para Gilda, que já se consagrou no cinema de gênero e no teatro, esse reconhecimento inesperado também abre novas portas. “Vai ser muito interessante, depois de tantos anos de carreira, conhecerem meu nome e rosto através de um meme”, pontuou.
Veja o momento que ocorreu ao vivo:
atriz gilda nomacce soltando um grito estridente enquanto a apresentadora deseja apenas encerrar o jornal pra acabar com tal situação pic.twitter.com/XR3UyM0VpX— acervo geral (@acervogeral) September 21, 2025
Trajetória artística de Gilda Nomacce
Natural de Ituverava, interior de São Paulo, Gilda construiu uma carreira sólida no teatro, no cinema e até em produções de ópera. Reconhecida por possuir um currículo extenso no cinema brasileiro de terror, participou de produções de destaque, como “Prédio Vazio”, de Rodrigo Aragão, “A Herança” (2024), “Mar de Dentro” (2022), “As Boas Maneiras” (2018) e “Sinfonia da Necrópole” (2016). Seu trabalho já circulou em festivais internacionais como Cannes e Berlim.
No filme que atualmente promove, “Enterre Seus Mortos”, dirigido por Marco Dutra e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, a trama gira em torno de Edgar Wilson, um removedor de animais mortos que, ao lado de um ex-padre e de sua amada, se vê em meio a sinais de um possível arrebatamento final.
O longa, baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia, estreia nos cinemas brasileiros no dia 30 de outubro, após passar por festivais como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.