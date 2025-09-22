Atriz grita em telejornal no Maranhão, divide opiniões e viraliza

Atriz Gilda Nomacce viraliza após improviso em telejornal / Crédito: Reprodução/ Globo

Um momento de improviso, mistura de humor e terror, fez com que a atriz Gilda Nomacce se tornasse assunto nacional no último sábado, 20. Durante uma entrevista ao vivo no telejornal JM1, da TV Mirante — afiliada da TV Globo no Maranhão —, a artista surpreendeu as apresentadoras e o público ao transformar sua fala em uma performance intensa, com gritos e caretas, enquanto divulgava o filme “Enterre Seus Mortos”.



O episódio viralizou rapidamente nas redes sociais, rendeu memes e dividiu opiniões. A própria TV Mirante entrou na brincadeira ao publicar em suas páginas oficiais, nesta segunda, 22, um vídeo com a cena acompanhado da legenda: "Quando surge uma demanda no trabalho faltando 5 minutos pra eu ir embora".

A repercussão nas redes sociais: Aos 54 anos, com mais de quatro décadas de carreira, Gilda Nomacce reagiu com leveza à repercussão. “Muita gente está amando o que aconteceu e muita gente achando despropositado. E acho que é isso a fama: estar sujeito a todas as visões. Estou rindo de tudo com muito prazer e alegria”, disse em entrevista ao G1. A viralização também chamou atenção de colegas da cena artística. O ator Lúcio Mauro Filho chegou a classificar o momento como “genial” em suas redes sociais. Para Gilda, que já se consagrou no cinema de gênero e no teatro, esse reconhecimento inesperado também abre novas portas. “Vai ser muito interessante, depois de tantos anos de carreira, conhecerem meu nome e rosto através de um meme”, pontuou.

