Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha, Dora; amigos celebram

Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha, Dora; amigos celebramCantor de 59 anos celebrou a chegada da menina com Laura Sarkovas e recebeu homenagens de amigos e artistas nas redes sociais
A família de Samuel Rosa ganhou um novo integrante. O cantor, de 59 anos, celebrou neste domingo, 21, o nascimento de Dora, sua quarta filha, fruto do relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas.
O anúncio foi feito pelo próprio músico em suas redes sociais, onde compartilhou uma foto ao lado da esposa e da bebê na maternidade.
Leia Também| Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do filho, Bento
Na publicação, o ex-vocalista do Skank descreveu a emoção do momento e relacionou a chegada da filha com o contexto político vivido no País.
“Hoje nasceu Dora, pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda, minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania”, escreveu, se referindo às manifestações que aconteceram pelo País contra a PEC da Blindagem.
O cantor ainda completou com uma mensagem de esperança:
“Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem, mas já te amam. E logo, logo você saberá, que é só de amor que gente precisa. Te amo”.
Mensagens carinhosas de amigos artistas
Nos comentários, a família recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de colegas e amigos. Rogério Flausino, do Jota Quest, celebrou: “Que coisa mais linda! Muita saúde e alegria pra Dora, e muito amor pros papais e pra toda família! Viva a vida!”.
Tico Santta Cruz, do Detonautas, também deixou seu recado: “Lindeza! Parabéns, meu amigo! Muita luz e proteção, saúde e amor pra vocês”. Lucio Mauro Filho, Regiane Alves, Duda Beat e Serginho Groisman foram alguns dos nomes que se juntaram às felicitações.
Samuel já é pai de Ava, de 1 ano, também filha de Laura, e de Juliano, 25, e Ana, 21, do casamento anterior com Ângela Castanheira, união que durou mais de duas décadas.
Juntos desde 2018, Samuel e Laura vivem em São Paulo desde 2021, quando o cantor deixou Belo Horizonte para morar com a jornalista e atriz.