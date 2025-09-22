Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha, Dora; amigos celebram

Nasce Dora, quarta filha de Samuel Rosa com Laura Sarkovas / Crédito: Reprodução/ Instagram

A família de Samuel Rosa ganhou um novo integrante. O cantor, de 59 anos, celebrou neste domingo, 21, o nascimento de Dora, sua quarta filha, fruto do relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas. O anúncio foi feito pelo próprio músico em suas redes sociais, onde compartilhou uma foto ao lado da esposa e da bebê na maternidade.

“Hoje nasceu Dora, pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda, minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania”, escreveu, se referindo às manifestações que aconteceram pelo País contra a PEC da Blindagem. O cantor ainda completou com uma mensagem de esperança: