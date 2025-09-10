Veja quais casais de Casamento às Cegas ainda estão juntos

Veja quais casais de Casamento às Cegas ainda estão juntosReality da Netflix terá sua quinta temporada no Brasil; relembre os casais formados no programa e descubra quem conseguiu manter o relacionamento até hoje
No reality show "Casamento às Cegas", os participantes se relacionam e até noivam sem se ver pessoalmente.
Separados por cabines, eles conversam apenas por voz, buscando criar uma conexão emocional antes do contato físico.
Após o pedido de casamento, os noivos se encontram pela primeira vez, viajam em lua de mel e depois passam a morar juntos, conhecem as famílias e, por fim, decidem no altar se querem ou não manter a união.
Vários casais já passaram pelo programa e apesar das separações, alguns casais conseguiram levar a relação além do programa.
Veja quem permanece unido das últimas edições do reality:
Nanda Terra e Mackdavid
Na temporada pioneira de "Casamento às Cegas", Fernanda Terra casou-se com Thiago Rocha, mas o relacionamento terminou. Depois, reencontrou Mackdavid, também participante, com quem se casou e teve um filho em 2022.
Ágata Moura e Renan Justino
Da 3ª temporada de "Casamento às Cegas", Ágata Moura e Renan Justino continuam juntos. Um ano após as gravações, eles renovaram os votos em setembro de 2023, longe das câmeras. A renovação aconteceu um ano depois do início das filmagens.
Vanessa e Leonardo
Vanessa e Leonardo, da 4ª temporada do reality, se tornaram um dos casais favoritos do público e seguem casados até hoje, mantendo a relação mesmo após o fim das gravações.
Casamento às Cegas: quem não resistiu após o altar
Outros casais chegaram a subir ao altar, mas não conseguiram sustentar o relacionamento. Entre eles estão:
- Carolina Novaes e Hudson Mendes (1ª temporada);
- Luana Braga e Lissio Fiod (1ª temporada);
- Bianca e Jarbas (3ª temporada);
- Daniel e Daniela (3ª temporada);
- Maria e Menandro (3ª temporada);
- Ingrid e Leandro (4ª temporada);
- Renata e Alexandre (4ª temporada).
Nova temporada de Casamento às Cegas
A primeira parte da nova edição brasileira de "Casamento às Cegas", chamada “Nunca é tarde” foi lançada nesta quarta-feira, 10.
A edição terá apenas participantes acima dos 50 anos. Os apresentadores Camilla Queiroz e Klebber Toledo seguem no comando.
A temporada será dividida em dez episódios: quatro lançados em 10 de setembro, outros quatro em 17 de setembro e os dois últimos, focados nos casamentos, em 24 de setembro.
Casamento às Cegas em outras versões
Além do Brasil, o reality também ganhou versões em outros países. A França lançou recentemente sua primeira edição, intitulada "Pour le meilleur et à l’aveugle" — Para o melhor e para os cegos, da tradução livre do português —, apresentada por Teddy Riner e Luthna Plocus.
A dinâmica segue o mesmo formato de encontros, pedidos de casamento e a decisão final no altar.