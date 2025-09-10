Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja quais casais de Casamento às Cegas ainda estão juntos

Reality da Netflix terá sua quinta temporada no Brasil; relembre os casais formados no programa e descubra quem conseguiu manter o relacionamento até hoje
Autor Izabele Vasconcelos
No reality show "Casamento às Cegas", os participantes se relacionam e até noivam sem se ver pessoalmente.

Separados por cabines, eles conversam apenas por voz, buscando criar uma conexão emocional antes do contato físico.

Após o pedido de casamento, os noivos se encontram pela primeira vez, viajam em lua de mel e depois passam a morar juntos, conhecem as famílias e, por fim, decidem no altar se querem ou não manter a união.

Vários casais já passaram pelo programa e apesar das separações, alguns casais conseguiram levar a relação além do programa.

Veja quem permanece unido das últimas edições do reality:

Nanda Terra e Mackdavid

Na temporada pioneira de "Casamento às Cegas", Fernanda Terra casou-se com Thiago Rocha, mas o relacionamento terminou. Depois, reencontrou Mackdavid, também participante, com quem se casou e teve um filho em 2022.

Ágata Moura e Renan Justino

Da 3ª temporada de "Casamento às Cegas", Ágata Moura e Renan Justino continuam juntos. Um ano após as gravações, eles renovaram os votos em setembro de 2023, longe das câmeras. A renovação aconteceu um ano depois do início das filmagens.

Vanessa e Leonardo

Vanessa e Leonardo, da 4ª temporada do reality, se tornaram um dos casais favoritos do público e seguem casados até hoje, mantendo a relação mesmo após o fim das gravações. 

Casamento às Cegas: quem não resistiu após o altar

Outros casais chegaram a subir ao altar, mas não conseguiram sustentar o relacionamento. Entre eles estão:

  • Carolina Novaes e Hudson Mendes (1ª temporada);
  • Luana Braga e Lissio Fiod (1ª temporada);
  • Bianca e Jarbas (3ª temporada);
  • Daniel e Daniela (3ª temporada);
  • Maria e Menandro (3ª temporada);
  • Ingrid e Leandro (4ª temporada);
  • Renata e Alexandre (4ª temporada).

Nova temporada de Casamento às Cegas

A primeira parte da nova edição brasileira de "Casamento às Cegas", chamada “Nunca é tarde” foi lançada nesta quarta-feira, 10.

A edição terá apenas participantes acima dos 50 anos. Os apresentadores Camilla Queiroz e Klebber Toledo seguem no comando.

A temporada será dividida em dez episódios: quatro lançados em 10 de setembro, outros quatro em 17 de setembro e os dois últimos, focados nos casamentos, em 24 de setembro.

Casamento às Cegas em outras versões

Além do Brasil, o reality também ganhou versões em outros países. A França lançou recentemente sua primeira edição, intitulada "Pour le meilleur et à l’aveugle" — Para o melhor e para os cegos, da tradução livre do português —, apresentada por Teddy Riner e Luthna Plocus.

A dinâmica segue o mesmo formato de encontros, pedidos de casamento e a decisão final no altar.

