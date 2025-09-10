Veja quais casais de Casamento às Cegas ainda estão juntos

Camilla Queiroz e Klebber Toledo apresentam mais uma temporada do reality "Casamento às Cegas". / Crédito: Divulgação/Netflix

No reality show "Casamento às Cegas", os participantes se relacionam e até noivam sem se ver pessoalmente. Separados por cabines, eles conversam apenas por voz, buscando criar uma conexão emocional antes do contato físico.

Após o pedido de casamento, os noivos se encontram pela primeira vez, viajam em lua de mel e depois passam a morar juntos, conhecem as famílias e, por fim, decidem no altar se querem ou não manter a união. Vários casais já passaram pelo programa e apesar das separações, alguns casais conseguiram levar a relação além do programa. Veja quem permanece unido das últimas edições do reality: Nanda Terra e Mackdavid Fernanda Terra e Mackdavid, da 1ª temporada, formam hoje uma família com um filho. Crédito: Reprodução/Instagram @nandaterrafortes

Na temporada pioneira de "Casamento às Cegas", Fernanda Terra casou-se com Thiago Rocha, mas o relacionamento terminou. Depois, reencontrou Mackdavid, também participante, com quem se casou e teve um filho em 2022. Ágata Moura e Renan Justino Casais formados no programa "Casamentos às Cegas" decidem no altar se vão manter o casamento. Crédito: Reprodução/Instagram @agatamouura Da 3ª temporada de "Casamento às Cegas", Ágata Moura e Renan Justino continuam juntos. Um ano após as gravações, eles renovaram os votos em setembro de 2023, longe das câmeras. A renovação aconteceu um ano depois do início das filmagens.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Vanessa e Leonardo Vanessa e Leonardo, da 4ª temporada, seguem como casal até hoje. Crédito: Reprodução/Instagram @vankurashiki Vanessa e Leonardo, da 4ª temporada do reality, se tornaram um dos casais favoritos do público e seguem casados até hoje, mantendo a relação mesmo após o fim das gravações.